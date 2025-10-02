IMPORTANTE dato para las familias y sobrevientes del 11 de septiembre: recientemente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que, en la ciudad en mención, estas personas podrán acceder a nuevas oportunidades educativas, las cuales son administradas por la Corporación de Servicios de Educación Superior de Nueva York (HESC), obteniendo incluso beneficios a la hora de la matrícula y más.

Nueva York: revelan las 4 becas a las que podrán acceder las familias y sobrevivientes del 11S

Tal como informó la gobernadora Kathy Hochul, en Nueva York se podrá brindar ayuda universitaria a las familias y sobrevivientes del 11 de septiembre, esto a través de diversos programas y con la finalidad de que puedan encontrar un alivio tras las pérdidas que les ocasionaron los atentados terroristas de Al Qaeda que se llevaron a cabo en el 2001.

Cabe resaltar que los programas que serán mencionados a continuación, pone fin a todas las complicaciones económicas y son de gran ayuda para los estudiantes que conforman este grupo para que, de aquella manera, puedan acceder a una educación digna y de calidad.

La Beca Conmemorativa del World Trade Center : con ello, se logra cubrir el pago de la matrícula de los hijos, cónyuges y los dependientes de los fallecidos frente a este atentado.

: con ello, se logra cubrir el pago de la matrícula de los hijos, cónyuges y los dependientes de los fallecidos frente a este atentado. La Beca Conmemorativa del Estado de Nueva York : se encarga de brindar apoyo financiero a los hijos, cónyuges y dependientes de personal de primera respuesta (como bomberos y policías).

: se encarga de brindar apoyo financiero a los hijos, cónyuges y dependientes de personal de primera respuesta (como bomberos y policías). Beca MERIT (Military Enhanced Recognition Incentive and Tribute) : es una beca estatal que brinda asistencia financiera para los residentes, hijos, cónyuges y dependientes de miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos o con discapacidad permanente en servicio.

: es una beca estatal que brinda asistencia financiera para los residentes, hijos, cónyuges y dependientes de miembros de las Fuerzas Armadas fallecidos o con discapacidad permanente en servicio. Becas Regentes del Estado de Nueva York para Hijos de Veteranos Fallecidos y Discapacitados: se encargan de brindar las becas anuales a estudiantes universitarios hijos de padres que sirvieron a la patria en períodos de guerra y que perdieron la vida, sufrido discapacidad, desaparecieron por un combate o han sido prisioneros de guerra.

¿Qué otro dato debe tomar en cuenta este grupo de personas tras el anuncio de Kathy Hochul?

Por otro lado, también se recomienda a los interesados en obtener apoyo financiero que completen la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) y que consideren revisar el Programa de Asistencia para la Matrícula de Nueva York (TAP).

Estas recientes iniciativas de Hochul en este estado de EE. UU. pueden incrementar las posibilidades de acceder a recursos educativos en el país americano.