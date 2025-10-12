- Hoy:
GRAN NOTICIA para inmigrantes: un estado de EE. UU. adopta NUEVAS MEDIDAS para proteger a un grupo de indocumentados de ICE
Los vendedores inmigrantes en las aceras de California tendrán nuevas protecciones de privacidad para ocultar su identidad frente a agentes de inmigración.
California ha avanzado en la protección de los inmigrantes que ejercen el comercio informal en las calles. La reciente ley tiene como objetivo cuidar la privacidad de quienes venden alimentos, flores y otros productos, impidiendo que sus datos personales sean accesibles para los agentes federales de inmigración de ICE.
PUEDES VER: MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales
California adopta medidas de privacidad para proteger a vendedores ambulantes de ICE
Los inmigrantes constituyen una parte importante de los comerciantes ambulantes en California. Al trabajar en espacios públicos, muchos han estado expuestos a acciones de control migratorio.
Para protegerlos, la nueva ley prohíbe a los gobiernos locales solicitar información sobre su estatus migratorio, exigir huellas dactilares o compartir datos personales como nombre, dirección, teléfono, redes sociales, número de licencia de conducir o Seguro Social sin una orden judicial.
Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero, responde a la preocupación de que ICE pudiera acceder a las bases de datos municipales para localizar y deportar a inmigrantes. Sergio Jiménez, organizador de vendedores ambulantes de Community Power Collective en Los Ángeles, destacó a Noticias Telemundo que la ley brinda "seguridad para las empresas y para las personas que han enfrentado tantas dificultades".
California amplía leyes de protección a inmigrantes
La iniciativa forma parte de un conjunto de leyes recientes impulsadas por el gobernador demócrata Gavin Newsom. Estas normas también protegen el estatus migratorio en los registros médicos y restringen el acceso de oficiales de inmigración a las escuelas sin una orden judicial.
Además, requieren que los centros educativos notifiquen a estudiantes, padres y personal cuando agentes de inmigración estén presentes en el campus.
California se une a otros estados gobernados por demócratas que implementan medidas legales para proteger a los inmigrantes frente a las políticas de deportación del gobierno federal, en contraste con algunos estados republicanos que exigen cooperación con ICE.
California refuerza la privacidad de los inmigrantes.
