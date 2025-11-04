0
Aldo Corzo y su picante declaración por posible tetracampeonato de la 'U': "En Perú nadie lo ganó"

¡Atención, Alianza Lima! Aldo Corzo encendió el debate al asegurar que si Universitario gana el tetracampeonato en 2026 serán los únicos en el fútbol peruano.

Dos meses antes de finalizar la temporada 2025, Universitario de Deportes alcanzó su estrella 29 y levantó su tercer título consecutivo en la Liga 1, además conquistó su quinto torneo corto seguido y varios menciones en el año como el equipo con más victorias, con menos derrotas y otros logros.

Reimond Manco y su sólida postura sobre ex Alianza Lima que suena en Universitario para 2026

PUEDES VER: Manco lanzó fuerte postura sobre futbolista que suena en Universitario: "No se formó en Alianza"

Sin embargo, la ambición del jugador de la 'U' como Aldo Corzo no se limita y aseguró que desea volver a tocar la gloria con el equipo de sus amores en el 2026, año en el que podría consagrarse como tetracampeón del fútbol peruano, con lo que se abre un nuevo debate, ¿sería el primer tetracampeón del torneo local?

Ante la consulta sobre si preferiría ganar un título en la Liga 1 o jugar una final en la Copa Libertadores, el capitán de Universitario fue claro al señalar que quiere meterse en la historia del deporte rey nacional ganado el primer tetracampeonato.

"'Tetra' de todas maneras porque en Perú nadie ganó un 'tetra', sería lo más histórico que pasaría en el fútbol peruano si Dios quiere", expresó Aldo Corzo en entrevista con el programa 'Doble Punta'.

Además, el defensa señaló que no pretende entrar en discusión sobre la polémica con Alianza Lima y el título del 34. "¿Disputa? No sé y no me quiero meter en la historia pero lo único que sé es que si logramos eso vamos a ser los únicos en ganar un tetracampeonato y nada más. Es la historia de nuestro fútbol", sentenció Corzo.

AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

