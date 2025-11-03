Guerrero fue tajante sobre la presencia de hinchas de Alianza en el entrenamiento: "Se entiende"

Alianza Lima comenzó este lunes con su semana de entrenamientos con miras a sus próximos dos partidos por el Torneo Clausura 2025 en el Complejo EGB. Todo parecía ser una jornada tranquila, pero un grupo de hinchas se acercó al predio de Lurín y tuvo una reunión con algunos referentes del equipo.

Los aficionados fueron de forma pacífica, de acuerdo a lo que se ha informado en las últimas horas, y esa versión se refuerza con las declaraciones de Paolo Guerrero, quien reveló detalles de la conversación y fue tajante al decir que entiende su molestia porque ellos quieren ver ganar a los 'Íntimos' y que están enfocados para lograr el objetivo de quedarse con el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

"Hemos podido conversar (con los hinchas), así que seguir con el objetivo en la cabeza, enfocarnos para cumplir el objetivo y con la preparación que tiene que ser con enfoque total. Obviamente se entiende su molestia, el hincha quiere ver al mejor equipo del Perú ganar, así que a seguir trabajando, corregir los errores y el miércoles nos espera un partido difícil, pero sabemos que tenemos que ganar"

Video: TV Perú

En esa misma línea, el experimentado atacante de 41 años mencionó que ha habido una buena actitud entre los futbolistas y los seguidores que estuvieron en la charla, así como que el objetivo de fin de año ya está definido, así que lucharán por dejar al conjunto victoriano con la meta cumplida.

"Hemos conversado bien, ha habido mucha buena actitud, así que vamos para adelante, mirando el partido del miércoles. Nos faltan dos finales y de ahí se viene la liguilla, que va a ser muy importante para nosotros. El objetivo ya lo tenemos claro", agregó.

¿Con qué jugadores se reunieron los hinchas de Alianza Lima?

Líbero pudo conocer que los hinchas aliancistas que se hicieron presentes en Lurín fueron a buscar a dos referentes del plantel como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, así como a Pablo Ceppilini y Kevin Quevedo, estos últimos quienes se han visto involucrados en un escándalo extradeportivo tras el partido ante Melgar y a los cuales se dirigieron de manera drástica.