¿A qué hora juega PSG vs Bayern Múnich y dónde ver la Champions League?
PSG vs Bayern Múnich se enfrentan por la fase de liga de la Champions League 2025-2026 desde el estadio Parque de los Príncipes, en París.
PSG y Bayern Múnich se enfrentan este martes 4 de noviembre, a partir de las 15:00 hora en Perú y 21:00 de España, por la fase de la liga de la Champions League 2025-2026, en partido que se juega en el estadio Parque de los Príncipes. Repasa horarios y guía de canales para seguir este cotejo.
¿A qué hora juega PSG vs Bayern Múnich?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:00
- México: 12:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
PSG vs Bayern Múnich: ¿Dónde ver?
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Perú: ESPN 2 y Disney Plus
- Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus
- Bolivia. ESPN 2 y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
PSG vs Bayern Múnich: previa del partido
Recordemos que solo cinco equipos han ganado todos sus partidos en lo que va de la fase liga y en ese selecto grupo están incluidos tanto bávaros como parisinos.
Además, el gigante alemán está puntero de la Bundesliga, donde también tiene puntaje perfecto. Harry Kane será la principal carta de gol y sus 22 goles en 15 partido esta temporada lo respaldan.
Por su parte, el cuadro galo es líder de la Ligue 1, aunque no ha sido muy regular como su rival de turno y solo lo separa dos puntos de su escolta, que es Olympique Marsella.
No olvides revisar tu agenda deportiva
