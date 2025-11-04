Tragedia en Serbia: DT se descompensó, murió minutos después y el partido no se detuvo

Triste noticia para el fútbol. Durante el partido entre Radnicki 1923 contra el Mladsot por la jornada 14 de la Superliga de Serbia, el director técnico Mladen Zizovic se desplomó en el campo de juego y fue trasladado de emergencia al hospital, donde falleció. Pese a lo sucedido en el terreno, el árbitro decidió no suspender el encuentro en ese momento.

Resulta que el entrenador de 44 años se desvaneció en el banco de su equipo a los 22' del primer tiempo y murió aproximadamente 20 minutos después de llegar al centro médico más cercano. Lo sorprendente es que mientras era atendido sus jugadores siguieron compitiendo con el rival debido a que el árbitro decidió continuar con las acciones, y recién se canceló el cotejo cuando se confirmó el deceso. La imagen de sus futbolistas en el césped de desgarradora.

¿De qué murió Mladen Zizovic?

Según la prensa local, Mladen Zizovic se había sentido mal previo al partido. "Durante el almuerzo se quejó de un malestar estomacal, pero nadie le dio mucha importancia. Lo trasladaron en ambulancia al Centro de Salud de Lucani. Allí intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Sufrió un paro cardíaco en el estadio y no hubo forma de salvarlo", precisaron algunos medios de Serbia.

Radnicki 1923 lamentó la muerte de su DT

"Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista, que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven", indicó el club sobre el entrenador que recién llevaba 10 días al mando del primer equipo.

De esta manera se dio el último adiós a Mladen Zizovic. padre de tres hijos que en su juventud también fue futbolista. El oriundo de Bosnia y Herzegovina comenzó con su carrera como director técnico en el 2017 y esta era su primera experiencia en Serbia.