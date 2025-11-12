Portugal vs Irlanda EN VIVO con Cristiano Ronaldo vía ESPN 2: pronóstico, horario y dónde ver

Partidazo a la vista entre Portugal vs Irlanda con Cristiano Ronaldo por la quinta jornada del grupo F de las Eliminatorias Europeas 2025. El elenco luso tiene la chance de sellar su clasificación a la Copa del Mundo 2026, por lo que millones de hinchas no querrán perderse este encuentro a disputarse el jueves 13 de noviembre a partir de las 14:45 hora peruana (19:45 horas GMT) con la transmisión de ESPN 2 y Disney Plus.

Previa Portugal vs Irlanda

En la pasada fecha, Portugal estuvo muy cerca de clasificar en casa ante los miles de hinchas que se hicieron presente en el choque ante Hungría. Sin embargo, se lo igualaron en la jugada final y se quedaron con el sinsabor de no poder celebrar con los suyos. Ahora, no quieren cometer los mismos errores y viajan a Irlanda con el objetivo de poner a su selección en la cita de la FIFA.

Cristiano Ronaldo es el futbolista que tendrá las cámaras a su alrededor, ya que ha manifestado públicamente que será su última Copa del Mundo en su carrera profesional. El luso quiere complementar sus palabras en el campo, por lo que dará todo de sí en busca de los tres puntos que lo mantengan en la cima del grupo y, por ende, su clasificación al Mundial.

Por su parte, Irlanda no se la pondrá nada fácil, ya que ellos necesitan de los tres puntos para poder pelear ese segundo lugar que da acceso al repechaje. Saben de la importancia de 'CR7' en la escuadra lusa, pero no se amilanarán en lo absoluto con el fin de poner por delante sus objetivos y de toda la afición que se hará sentir en los 90'.

Cristiano Ronaldo quiere la clasificación al Mundial 2026.

¿Cuándo juega Portugal vs Irlanda con Cristiano Ronaldo?

Este partido de Eliminatorias Europeas 2025 entre Portugal vs Irlanda se juega el jueves 13 de noviembre en el Estadio Aviva de Dublín, República de Irlanda. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos para soñar con la clasificación a la Copa del Mundo 2026, por lo que no se guardarán nada en los 90 minutos.

¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo, Portugal vs Irlanda?

El partido entre Portugal vs Irlanda, con Cristiano Ronaldo de protagonista, inicia a partir de las 14:45 hora peruana (19:45 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:45 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:45 horas

Venezuela, Bolivia: 15:45 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:45 horas

España: 20:45 horas

¿Dónde ver Portugal vs Irlanda EN VIVO con Cristiano Ronaldo?

Este compromiso de Eliminatorias Europeas 2025 entre Portugal vs Irlanda se verá por la señal en vivo de ESPN 2 y Disney Plus para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo mediante DGO y en el minuto a minuto de Libero.pe.

Portugal vs Irlanda: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Portugal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Irlanda en esta jornada de Eliminatorias Europeas 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS IRLANDA EMPATE PORTUGAL Betsson 8.80 4.95 1.37 Betano 9.50 4.90 1.40 Bet365 8.00 5.00 1.36 Coolbet 9.50 5.00 1.37 Doradobet 8.50 5.00 1.37

Posibles alineaciones de Portugal vs Irlanda

Portugal: Diogo Costa, Nelson Semedo, Ruben Dias, Renato Veiga, Matheus Nunes, João Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y João Félix.

Irlanda: Caoimhin Kelleher, Jake O'Brien, Nathan Collins, Dara O'Shea, Seamus Coleman, Festy Ebosele, Josh Cullen, Andy Moran, Jack Taylor, Finn Azaz y Chiedozie Ogbene.

Últimos 5 resultados entre Portugal vs Irlanda