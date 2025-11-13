País que pertenece a América del Sur está cerca de clasificar al Mundial con Concacaf

Las Eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026 todavía continúan y hay muchos países compitiendo por los 3 cupos directos y 2 al repechaje que existen. Sin embargo, inmensa fue la sorpresa de los hinchas al conocer que su confederación está 'regalándole' uno de sus boletos a un país de Sudamérica, quien está a punto de clasificar a la Copa del Mundo que se realizará en Norteamérica. ¿Será la selección peruana?

En estos momentos se está jugando la penúltima fecha de la competición internacional y hay muchas sorpresas, sobre todo porque México, Estados Unidos y Canadá no están disputando el torneo porque ya están clasificados por ser los anfitriones. En ese sentido, una nación que geográficamente pertenece a América del Sur está muy cerca de conseguir su boleto a la cita más importante de la FIFA.

Nos referimos a Surinam, que pertenece al Grupo A de la tercera ronda y de momento marcha líder con 9 puntos. El país, ubicado encima de Brasil y entre las 'Guyanas', empató 0-0 y 1-1 con Panamá, venció 2-1 y 4-0 a El Salvador, e igualó 1-1 con Guatemala. Ahora, únicamente le falta visitar a los guatemaltecos y en esta última jornada pueden sellar su clasificación al Mundial 2026.

Surinam está a punto de hacer historia.

De momento, el cuadro surinamés iguala en puntaje con los panameños y todo se definirá en la última fecha. Si igualan en puntaje, dependiendo los marcadores, Surinam tiene la preferencia porque por ahora tiene +5 de diferencia de gol y Panamá +3. No obstante, en caso los centroamericanos lo pasen en goles al cuadro sudamericano le tocará ir a la repesca.

¿Cómo es la clasificación en Concacaf?

Recordemos que únicamente los primeros lugares del Grupo A, B y C clasifican al Mundial 2026 en Concacaf, mientras que los dos mejores terceros acceden al repechaje continental, donde estará Bolivia que quedó séptimo en las Eliminatorias Conmebol. Esto se llevará a cabo en marzo del próximo año.