Costa Rica vs. Haití EN VIVO por Eliminatorias Concacaf 2026: cuándo juegan, hora y canal

Las selecciones Costa Rica vs. Haití juegan EN VIVO este jueves un partido de infarto por la fecha 5 del grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026 en el Estadio Ergilio Hato de Curazao. Una derrota puede complicar las chances de cualquiera en clasificar al Mundial, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio centroamericano, la transmisión estará a cargo de Azteca Deportes, Teletica, Repretel, etc. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Costa Rica, que aspira a jugar su séptima Copa del Mundo, enfrentará este jueves de visita a Haití, en un duelo que se disputará en Curazao por la crisis que atraviesa el país caribeño. Luego cerrará su proceso clasificatorio de local ante Honduras el próximo martes en San José.

"Entendimos todos como equipo que no podemos parpadear en estos partidos, porque ya nos costó un par de empates que no estaban en el presupuesto por no hacer las cosas como teníamos que haberlas hecho", dijo el técnico Miguel Herrera en conferencia de prensa.

A falta de dos fechas, Honduras lidera el grupo C con 8 puntos, seguido de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1. Las Eliminatorias Concacaf otorgan tres billetes directos al Mundial Norteamérica 2026 para cada uno de los líderes de zona y dos para repescas.

Los 'Ticos' llegan invictos a este partido, mientras que la selección de Haití sufrió su primera derrota en la jornada anterior cuando visitó al conjunto hondureño, lo que hace que necesiten ganar para llegar a la zona de repechaje y depender de sí mismos en la última fecha.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Haití?

Costa Rica y México: 20:00 horas

Haití, Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas

¿Dónde ver Costa Rica vs. Haití EN VIVO?

Costa Rica: Teletica (canal 7), Repretel (canal 6) y Azteca Deportes

Haití: Canal+ AYiTi Sport 1 y Tele Haití

México: Azteca Deportes

Resto de Centroamérica: Azteca Deportes

Estados Unidos: Telemundo Deportes, Paramount Plus y fubo TV

Costa Rica vs. Haití: historial de partidos recientes