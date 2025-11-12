- Hoy:
Guatemala vs. Panamá EN VIVO por Eliminatorias Concacaf 2026: cuándo juegan, hora y canal
Guatemala vs. Panamá chocan por la fecha 5 del grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026. Revisa a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO este partido.
Las selecciones Guatemala vs. Panamá juegan EN VIVO este jueves un partido trascendental por la fecha 5 del grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026 en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala. Una derrota puede complicar el sueño de clasificar al Mundial, por ello, dejarán todo en el terreno de juego. En territorio centroamericano, la transmisión estará a cargo de Tigo Sports, RPC, TVMAX, etc. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Antes de que comiencen las Eliminatorias Concacaf 2026, Panamá era uno de los favoritos para liderar su grupo, pero el camino se le complicó y ahora no puede fallar en lo que queda de competición si no quiere ver la próxima edición de la Copa del Mundo por televisión.
En el Grupo A, Surinam es líder con 6 puntos, los mismos que los panameños. Les siguen muy de cerca las selecciones de Guatemala con 5 y El Salvador con 3. Si los 'Canaleros' pierden este jueves con los guatemaltecos, sus opciones para clasificar al Mundial por la vía directa serán muy difíciles.
Sin embargo, una victoria podría permitir a los dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen depender de sí mismos en la última jornada, que será ante El Salvador en condición de local.
"Es tanto tiempo de trabajo y ahora se define todo en dos partidos, te pone los pelos de punta, pero estamos preparados", afirmó Ismael Díaz, delantero de la selección de Panamá.
¿A qué hora juega Guatemala vs. Panamá?
- Guatemala, Costa Rica y México: 20:00 horas
- Panamá, Perú, Colombia y Ecuador: 21:00 horas
- Bolivia y Venezuela: 21:00 horas
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 21:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas
¿Dónde ver Guatemala vs. Panamá EN VIVO?
- Guatemala: Tigo Sports y Tigo Play
- Panamá: Bluu, Medcom Go, RPC TV, Telemetro, TVN 2, TVMax y TVN Radio 96.5.
- México: Azteca Deportes (diferido)
- Resto de Centroamérica: Bluu
- Estados Unidos: Paramount Plus, Peacock y Telemundo Deportes
Guatemala vs. Panamá: alineaciones posibles
Guatemala: Nicolás Hagen; José Ardón, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales, Aaron Herrera, Jonathan Franco, José Rosales, Óscar Santis y Arquímedes Ordóñez.
Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis, Carlos Harvey, Aníbal Godoy, Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz y José Fajardo.
