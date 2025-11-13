- Hoy:
Bolivia vs. Corea del Sur EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver amistoso internacional
Mira la transmisión del amistoso internacional entre Bolivia vs. Corea del Sur, este viernes 14 de noviembre desde el Daejeon World Cup Stadium.
Desde el Daejeon World Cup Stadium, se enfrentarán las selecciones de Bolivia vs. Corea del Sur este viernes 14 de diciembre desde las 6.00 horas de la mañana en Perú (7.00 horas de Bolivia). La transmisión estará a cargo de Unitel y Fútbol Canal, por lo que a continuación te brindaremos todos los detalles para que no te pierdas el partido amistoso de fecha FIFA.
PUEDES VER: Selección boliviana: fecha del sorteo y rivales de la 'Verde' en el repechaje al Mundial 2026
La Verde viene de disputar dos duelos de haber clasificado al repechaje para el Mundial 2026. El primero fue un triunfo 1-0 sobre Jordania y una derrota 3-0 frente a Rusia, por lo que ahora afrontará un encuentro ante otro rival de jerarquía como lo es la escuadra asiática, con el objetivo de llegar lo mejor preparado a la repesca continental.
Por su parte, Corea del Sur ya se encuentra clasificado a la Copa del Mundo y hace poco jugó dos partidos amistosos. El primero lo perdió 5-0 ante la poderosa Brasil, mientras que en el segundo se reivindicó y derrotó 2-0 a Paraguay, otra selección que ya tiene su cupo al torneo más importante de la FIFA.
Bolivia vs. Corea del Sur: horarios del partido
Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 05.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 06.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 07.00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 08.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Bolivia vs. Corea del Sur?
La transmisión del partido entre las selecciones de Bolivia vs. Corea del Sur por la fecha FIFA será mediante la señal de Unitel y Fútbol Canal para todo Bolivia. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todas las incidencias y resumen del emocionante compromiso amistoso internacional.
Bolivia vs. Corea del Sur: posibles alineaciones
Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Jesús Torrez, Diego Arroyo, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel; Miguel Terceros, Enzo Monteiro, José Martínez.
Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Kwon Hyeok-kyu; Hwang Hee-chan y Cho Gue-sung.
Últimos partidos de Bolivia
- Rusia 3-0 Bolivia
- Bolivia 1-0 Jordania
- Bolivia 1-0 Brasil
- Colombia 3-0 Bolivia
- Bolivia 2-0 Chile
Últimos partidos de Corea del Sur
- Corea del Sur 2-0 Paraguay
- Corea del Sur 5-0 Brasil
- México 2-2 Corea del Sur
- Estados Unidos 0-2 Corea del Sur
- Corea del Sur 0-1 Japón
¿En qué estadio juega Bolivia vs. Corea del Sur?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Mundialista de Daejon, ubicado en la ciudad de Daejeon, Corea del Sur. Es utilizado por el club Daejeon Citizen de la K-League y tiene una capacidad máxima para albergar hasta 40,535 espectadores en sus tribunas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
