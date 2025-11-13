¿A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur, qué canal transmite y dónde ver partido amistoso?

La selección boliviana se medirá ante Corea del Sur desde el Daejeon World Cup Stadium de la ciudad de Daejeon, este viernes 14 de noviembre, en el primer amistoso que programó en su gira europea, con miras a llegar en mejores condiciones al repechaje rumbo al Mundial 2026. Conoce cómo, horarios y dónde ver el partido.

¿Cuándo juega Bolivia vs Corea del Sur?

El primer compromiso que disputará Bolivia en Europa será ante Corea del Sur este viernes 14 de noviembre, en el Daejeon World Cup Stadium, en Daejeon.

¿A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur?

El partido entre Bolivia vs Corea del Sur se juega a las 7.00 a. m. en el horario boliviano y venezolano. Mira la programación según tu ubicación.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 am.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 a.m.

México y Centroamérica: 5:00 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 a.m.

¿Dónde ver Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO?

El Bolivia vs Corea del Sur, por el amistoso internacional, contará con la transmisión EN VIVO ONLINE de la señal de streaming de Futbol Canal para todo el territorio boliviano, además por la plataforma FBF Play.

¿En qué canal pasan Bolivia vs Corea del Sur?

Bolivia: Futbol Canal

China: ZhiBo8

Irán: IRIB Varzesh

Corea del Sur: Coupang Play

Bolivia vs Corea del Sur por el amistoso internacioanl

La selección de Bolivia continua con su preparación rumbo al repechaje para acceder al próximo Mundial 2026 y su siguiente enfrentamiento será ante Corea del Sur, que se encuentra ya clasificado a la próxima Copa del Mundo. La intención de Óscar Villegas es medir a todos sus elementos para tomar decisiones.

En este amistoso internacional, la 'Verde' no pudo contar con jugadores fijos en el once titular como Carlos Lampe, Robson Matheus, Ervin Vaca y Carlos Melgar, por no contar con el permiso oportuno por su club, Bolívar.

Pero servirá para que los bolivianos ganen rodaje y confianza, pues en los compromisos en octubre consiguió una victoria con la mínina diferencia ante Jordania, pero cayó goleado (3-0) ante Rusia.