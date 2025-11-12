- Hoy:
¿A qué hora juega Ecuador vs. Canadá y dónde ver partido amistoso internacional?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido amistoso entre las selecciones de Ecuador vs. Canadá por la fecha FIFA de noviembre, este jueves 13 de noviembre.
Por una nueva fecha FIFA, Ecuador enfrentará a Canadá en el BMO Field de Toronto en un amistoso internacional como preparativo al Mundial 2026. El partido será este jueves 13 de noviembre y a continuación te brindamos el horario oficial junto al canal de transmisión para que disfrutes del mismo.
¿A qué hora juega Ecuador vs. Canadá?
Te brindamos el horario dependiendo de tu país:
- México y Costa Rica: 18.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas
- Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay: 21.30 horas
¿Dónde ver EN VIVO Ecuador vs. Canadá?
La transmisión del partido entre las selecciones de Ecuador y Canadá estará a cargo de El Canal del Futbol para todo el territorio ecuatoriano y DIRECTV Sports para el resto de Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online mediante la señal de DGO si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming.
Ecuador vs. Canadá: posibles alineaciones
Canadá: St. Clair; Laryea, Cornelius, Waterman, Sigur; Ahmed, Eustáquio, Koné, Buchanan; Jonathan David y Oluwaseyi.
Ecuador: Galíndez; Medina, Pacho, Ordóñez, Preciado; Vite, Alcívar, Franco; Minda, Valencia y Yeboah.
¿Cómo llegan Ecuador y Canadá?
Ecuador viene de empatar con Estados Unidos y México.
Tras acabar las Eliminatorias con una victoria 1-0 sobre Argentina, Ecuador disputó únicamente dos amistosos internacionales. Primero empató 1-1 con Estados Unidos y luego repitió marcador frente a México. Por su parte, tras la eliminación de la Copa Oro, Canadá ha jugado un total de cuatro compromisos. Le ganó 3-0 a Rumania y 1-0 a Gales, perdió 1-0 con Australia e igualó 0-0 con Colombia.
