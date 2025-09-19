Sebastián Rodríguez fue sincero y dio rotundo mensaje sobre Alianza tras empate: "Fue un...."

Alianza Lima y Universidad de Chile no pasaron del empate en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras el partido disputado en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Sebastián ‘Bigote’ Rodríguez se pronunció ante los medios de comunicación.

El futbolista del elenco chileno analizó lo que fue el compromiso que deberá cerrarse en Coquimbo al quedar la llave abierta. Y es que pese a que ambos equipos buscaron el gol durante los 90 minutos, con aproximaciones en ambas áreas, no pudieron abrir el marcador y se repartieron los puntos.

¿Qué dijo Sebastián Rodríguez tras el empate Alianza Lima vs U de Chile?

“Creo que no es que nos faltó a nosotros, sino que Alianza hizo un gran partido, estamos en cuartos de final, por algo llegaron hasta acá, igual que nosotros. Fue un clásico partido de Copa, nosotros lo importante era dejar el arco en cero y luego buscar la victoria, cosa que no pudimos pero nos vamos con la llave abierta y para resolverlo en casa”, dijo el popular ‘Bigote’.

(Video: YouTube Emisora Bullanguera)

Asimismo, se refirió a lo que fue volver a jugar en Matute donde vivió buenos y malos momentos cuando vestía los colores de la blanquiazul, recordando a sus excompañeros.

“Fue un partido bastante especial, sobre todo porque están jugando cuartos de final de Copa Sudamericana. Volver a Matute, enfrentar a mi exequipo, excompañeros con los que tengo muy buena relación”, explicó.

Próximo partido entre Alianza Lima vs U de Chile

Tras el empate en Matute por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima y Universidad de Chile se volverán a encontrar en el compromiso de vuelta a jugarse en tierras chilenas, el próximo jueves 25 de septiembre.