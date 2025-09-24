¿Alianza Lima o U. de Chile? Solo uno pasará a la semifinal y la IA revela al ganador

Alianza Lima está a un solo partido de hacer historia en la Copa Sudamericana, pero para ello debe imponerse en calidad de visita a la Universidad de Chile en su propia cancha y así ganarse el boleto para llegar a la semifinal de la contienda continental y la inteligencia artificial nos ha revelado quién será el ganador de este duelo.

Por ello, a continuación vamos a conocer el veredicto de la IA sobre el destino de los blanquiazules en el encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Sudamericana en Chile enfrentando a los azules.

¿Cómo llegan ambos equipos? esto dice la IA

Debemos recordar que en el encuentro de ida celebrado en el Estadio de Matute, ambos equipos empataron sin goles, por lo que la llave está abierta para la vuelta, pero con el peso de la localía sobre los chilenos.

"La Universidad de Chile no podrá contar con Marcelo Díaz, mientras que Alianza Lima no tendrá a Carlos Zambrano, expulsado en la ida, pero podría contar con Paolo Guerrero. El partido es crucial para ambos, y la serie está abierta para cualquier resultado con victoria para definir al semifinalista", recordó.

Si quiere llegar a la semifinal de la Sudamericana, Alianza debe ganar a la U. de Chile como visitante.

Y agregó: "Universidad de Chile juega sin público por sanción, lo que podría influir en el apoyo del equipo local. Alianza Lima ha tomado una postura ofensiva y sueña con clasificar tras eliminar a equipos fuertes como Boca Juniors y Gremio".

¿Quién ganará, Alianza Lima o U. de Chile? así respondió la IA

Teniendo este contexto en mente, es momento de que la inteligencia artificial evalúe las estadísticas y nos de la respuesta sobre quién será el ganador del partido de vuelta entre la Universidad de Chile contra Alianza Lima.

"Las probabilidades actuales indican que Universidad de Chile tiene ligeramente más chances de pasar a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 frente a Alianza Lima. El mejor momento anímico de la U, que recientemente ganó la Supercopa de Chile goleando a Colo Colo, le dan una ligera ventaja (...) La U es vista como favorita para ganar el partido en Coquimbo y avanzar a semifinales según los análisis y estadísticas recientes ", sentenció.