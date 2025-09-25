DT multicampeón y de experiencia en Mundiales fue descartado para la selección peruana

Tras el rotundo fracaso que significó quedar fuera del Mundial 2026, donde prácticamente 7 países de Sudamérica estarán en el torneo más prestigioso de la FIFA, la selección peruana se encuentra buscando un nuevo director técnico para el próximo proceso y debe ser uno con amplia experiencia y renombre internacional. En ese sentido, la FPF recientemente descartó a un entrenador campeón de la Champions League, Copa Libertadores y Copa del Mundo.

Resulta que, mediante la última transmisión de L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta informó que Jean Ferrari se encuentra en Buenos Aires y tiene varias reuniones pactadas para elegir al flamante estratega de la Bicolor de cara al Mundial 2030. Sin embargo, sorprendió al revelar que la Federación Peruana de Fútbol descartó hace un tiempo al reconocido brasileño Luiz Felipe Scolari por un motivo totalmente insólito.

"Está sosteniendo reuniones con posibles técnicos de la selección peruana. No está Agustín Lozano, todo lo está viendo Jean Ferrari solo. Se habló de Scolari, no es una posibilidad. Es un hombre que hace tiempo gustó, pero el tema de la edad y demás situaciones... Hay otro hombre en Brasil, pero sobre todo en Argentina", indicó el mencionado comunicador, filtrando así que el campeón de la Copa Libertadores con Gremio quedó totalmente descartado.

Recordemos que Luiz Felipe Scolari también ha ganado la Recopa Sudamericana, Champions League de Asia y, sin duda alguna su título más importante en su carrera, la Copa del Mundo con la selección de Brasil en el 2002. Por ello, su llegada a la selección peruana causó mucha expectativa en su momento, aunque es importante resaltar que desde hace una década no consigue campeonatos importantes.

FPF también descartó a otro director técnico

Gustavo Peralta informó que la selección peruana no contará con Fernando Batista como director técnico, ya que es algo que se venía rumorando en las últimas semanas. "Batista, el que estuvo en Venezuela, tampoco es posibilidad, porque se estuvo hablando mucho". Finalmente, el comunicador dio a conocer que, según él, cree que antes de quincena de octubre se tendrá al nuevo entrenador de la Bicolor.