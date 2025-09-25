0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana
EN VIVO
Liga de Quito vs Sao Paulo EN VIVO por Copa Libertadores

DT multicampeón y de experiencia en Mundiales fue descartado para la selección peruana

Brasileño, campeón de Champions League y la Copa del Mundo fue descartado como director técnico de la selección peruana por un fuerte motivo.

Francisco Esteves
Selección peruana descartó a DT reconocido internacionalmente.
Selección peruana descartó a DT reconocido internacionalmente. | Foto: La Bicolor - X.
COMPARTIR

Tras el rotundo fracaso que significó quedar fuera del Mundial 2026, donde prácticamente 7 países de Sudamérica estarán en el torneo más prestigioso de la FIFA, la selección peruana se encuentra buscando un nuevo director técnico para el próximo proceso y debe ser uno con amplia experiencia y renombre internacional. En ese sentido, la FPF recientemente descartó a un entrenador campeón de la Champions League, Copa Libertadores y Copa del Mundo.

Diego Rebagliati reveló que Perú ya clasificó al próximo Mundial.

PUEDES VER: Diego Rebagliati confirmó clasificación de Perú al Mundial: "Ya podemos celebrar"

Resulta que, mediante la última transmisión de L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta informó que Jean Ferrari se encuentra en Buenos Aires y tiene varias reuniones pactadas para elegir al flamante estratega de la Bicolor de cara al Mundial 2030. Sin embargo, sorprendió al revelar que la Federación Peruana de Fútbol descartó hace un tiempo al reconocido brasileño Luiz Felipe Scolari por un motivo totalmente insólito.

"Está sosteniendo reuniones con posibles técnicos de la selección peruana. No está Agustín Lozano, todo lo está viendo Jean Ferrari solo. Se habló de Scolari, no es una posibilidad. Es un hombre que hace tiempo gustó, pero el tema de la edad y demás situaciones... Hay otro hombre en Brasil, pero sobre todo en Argentina", indicó el mencionado comunicador, filtrando así que el campeón de la Copa Libertadores con Gremio quedó totalmente descartado.

Recordemos que Luiz Felipe Scolari también ha ganado la Recopa Sudamericana, Champions League de Asia y, sin duda alguna su título más importante en su carrera, la Copa del Mundo con la selección de Brasil en el 2002. Por ello, su llegada a la selección peruana causó mucha expectativa en su momento, aunque es importante resaltar que desde hace una década no consigue campeonatos importantes.

FPF también descartó a otro director técnico

Gustavo Peralta informó que la selección peruana no contará con Fernando Batista como director técnico, ya que es algo que se venía rumorando en las últimas semanas. "Batista, el que estuvo en Venezuela, tampoco es posibilidad, porque se estuvo hablando mucho". Finalmente, el comunicador dio a conocer que, según él, cree que antes de quincena de octubre se tendrá al nuevo entrenador de la Bicolor.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Diego Rebagliati confirmó clasificación de Perú al Mundial: "Ya podemos celebrar"

  2. Miguel Ángel Torres renuncia a la administración de Sport Boys y explica fuerte motivo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano