Alianza Lima vs. Atlético Grau EN VIVO HOY por Liga 1
Universitario vs Alianza Atlético por la Liga 1

La figura de Universitario que será convocado a la selección peruana para enfrentar a Chile

Selección peruana inicia una nueva era con Manuel Barreto como entrenador y revelan los primeros nombres para el amistoso frente a Chile.

Erickson Acuña
Selección peruana de Manuel Barreto inicia una nueva era.
Selección peruana de Manuel Barreto inicia una nueva era. | Composición: Líbero
Luego de quedar fuera del Mundial 2026, la selección peruana deberá darle vuelta a la situación y afrontar nuevos retos. Manuel Barreto fue quien tomó el cargo tras la salida de Óscar Ibáñez y tendrá su primera prueba de fuego cuando choque ante su similar de Chile en un partido amistoso. 

Jean Ferrari busca al nuevo técnico de la selección peruana.

PUEDES VER: Jean Ferrari viajó a Argentina para elegir al DT y revelan qué pasó: "Lo que no se esperaba"

En ese contexto, se revelaron los primeros convocados para este compromiso, en el que aparecen figuras de la Liga 1 que se encuentran actualmente luchando por el título del Torneo Clausura. Aunque aún no hay una lista oficial, ya comienzan a ilusionar a los hinchas con la renovación del plantel. 

Selección peruana de Manuel Barreto en una nueva era

“Creo yo que Piero Quispe no va a estar para esta convocatoria y sí va a estar para Rusia, porque es un viaje largo. Jairo Concha y Pedro Díaz van a estar en la convocatoria de ahora. Por ahí Jhonny Vidales, Piero Magallanes y algunos nombres que se pueden ir sumando de lo que uno va averiguando”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

En esa línea, se refirió a otros nombres que sonaron con fuerza en la Blanquirroja que también podrán ser considerados por el comando técnico. Cabe mencionar que los hinchas esperan un cambio generacional en el equipo.

“Fabio Gruber (23 años), defensa central que va bastante bien arriba, que juega en Núremberg, y Alexander Robertson, que entiendo que entiendo en un principio se había dado el no a Perú, pero ahora se ha dado una situación y hay otros nombres más que van a ir apareciendo”, agregó.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

