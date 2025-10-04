0
Juega como defensa y es capitán en el fútbol alemán a sus 23 años: Perú prepara su convocatoria

Con tan solo 23 años, el futbolista peruano-alemán ha captado la atención y su nombre podría figurar en la próximas convocatorias de noviembre por la fecha FIFA.

Futbolista de la Bundesliga 2 podría ser convocado por selección peruana.
Desde la Videna están buscando nuevos talentos para llevar a la selección peruana a lo más alto y mejorar lo mostrado en las últimas Eliminatorias en las que no se pudo conseguir la clasificación al Mundial 2026. Con miras al futuro, se están buscando en las ligas internacionales y desde Alemania se encontró uno que podría sumar para la defensa de la 'blanquirroja'.

Perú estará enfrentando a Chile en un amistoso como parte de la fecha FIFA bajo la dirección de Manuel Barreto como técnico interino. Tras revelarse la lista de convocados, se confirmó que habrán nuevos rostros en la selección peruana, pero la ausencia de un joven talento que juega en Alemania ha causado asombro, ya que se esperaba que figure para demostrar su fútbol en el Clásico del Pacífico.

Fabio Gruber podría estar en la próxima convocatoria de Perú

El futbolista peruano-alemán Fabio Gruber podría encabezar la defensa de Perú en un futura y es que su presencia determinante en el Nuremberg de la Bundesliga 2 ha llamado la atención en la Videna. A sus 23 años, es titular en el equipo alemán y en cada fecha sigue afianzándose como uno de los titulares indiscutidos.

Por si fuera poco, el histórico Miroslav Klose, DT del Nuremberg, depositó su confianza plena en Gruber colocándolo como capitán del equipo en lo que va de la temporada 2025/2026. Actualmente, su equipo suma 7 puntos y se posiciona en la ubicación 14 de la tabla general.

El gran momento de Fabio Gruber como capitán del Nuremberg ha hecho que desde la Videna pongan los ojos en él y todo parece indicar que para la próxima fecha FIFA donde la selección peruana se estará enfrentando a Rusia. El primer llamado desde Perú a Gruber llegaría en este 2025.

