Ex Universitario de Deportes busca ser figura en Alianza Lima: "Estoy preparado para..."

Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura
Jugador que pasó por Universitario de Deportes quiere ganarse su lugar en el once titular de Alianza Lima y asegura n o tener miedo para jugar en diferentes posiciones.

Jasmin Huaman
Jugó en Universitario de Deportes, pero ahora busca posicionarse en el once titular de Alianza Lima.
Jugó en Universitario de Deportes, pero ahora busca posicionarse en el once titular de Alianza Lima.
Una de las últimas incorporaciones de Alianza Lima ha hecho público su deseo de seguir demostrando su alto rendimiento y de que lo que es capaz de ofrecer para seguir sumando en el cuadro blanquiazul. Ahora, tras haber sido parte de equipos como Universitario de Deportes, UTC, Cienciano y Cusco FC, asegura estar enfocado en su futuro en el club íntimo y nada más.

Josué Estrada y su presente en Alianza Lima

Tras la victoria ante Atlético Grau, Josué Estrada salió a hablar y, además de destacar el cambio de actitud del equipo para dar vuelta al resultado, dejó en claro que no tiene inconvenientes en jugar en la posición que requiera el DT Néstor Gorosito con tal de ayudar a sumar al grupo.

"Estoy preparado para apoyar desde donde me toque. Toda mi carrera he podido jugar en varias posiciones, eso me ayudó para poder jugar tranquilo en donde me ha tocado", indicó el futbolista que ahora viste los colores de Alianza Lima.

Josué Estrada aclaró que el objetivo blanquiazul está más que claro y no tienen por qué enfocarse en el resultado de otros equipos que también están en la lucha por el Torneo Clausura 2025. "Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar todo lo que venga y después veremos", explicó.

Zambrano regresa a la saga de centrales

Se supo que Carlos Zambrano podría regresar a la titularidad luego de quedar fuera en el duelo con Atlético Grau tras una expulsión sufrida en una fecha anterior. Asimismo, la dupla de la defensa estaría conformada por el 'Káiser' junto a Renzo Garcés.

No olvides revisar tu agenda deportiva

