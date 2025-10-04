¿No lo quieren? En Ecuador apuntan contra Eryc Castillo: "Las puertas están cerradas"

En medio del final de temporada de los clubes en el fútbol peruano, el nombre de Eryc Castillo sonó en el mundo blanquiazul. Alianza Lima anunció la renovación del futbolista ecuatoriano para las próximas tres temporadas; es decir, hasta finales del 2028. En el actual plantel, Castillo es uno de los que más apoyo de la hinchada tiene por su destacado rendimiento.

Antes de su llegada a Alianza Lima en enero de 2025, Eryc Castillo pasó por reconocidos equipos del fútbol profesional. El ecuatoriano empezó en las inferiores de Independiente del Valle y luego llegó a Barcelona Sporting Club para luego seguir en Tijuana de México, Santos Laguna y E. C. Vitória de Brasil.

Prensa ecuatoriana destaca valor de Eryc Castillo en Alianza Lima

El portal El Futbolero de Ecuador habló sobre el presente de Eryc Castillo, destacando que su valor en el mercado ha incrementado desde que salió de la liga local y ven cada vez más difícil su regreso. "Si es que piensan sondearlo en el Ídolo, las puertas están cerradas. Esto porque Eryc Castillo piensa renovar con Alianza Lima", señalan. Desde Alianza Lima se confirmó que el futbolista estará más años vistiendo la camiseta de los blanquiazules.

Prensa ecuatoriana destaca actuación de Eryc Castillo en Alianza Lima. | Captura: El Futbolero

"Tras un paso por Barcelona SC que no terminó de la mejor manera, el jugador conocido como la Culebra ha encontrado en el club blanquiazul la continuidad y el nivel que lo proyectaron en sus inicios. Sus actuaciones decisivas en el torneo local y, especialmente, en competencias internacionales como la Copa Libertadores y Sudamericana, han demostrado un resurgimiento de su potencial ofensivo", son las palabras dirigidas hacia el extremo titular del club de La Victoria.

Desde su llegada a Alianza Lima, Eryc Castillo ha sabido afianzarse en el once titular y es una pieza clave para el plantel. Su salida de cuadro íntimo no es un tema que se considere, a menos que genere un ingreso millonario en los próximos meses. El futbolista de 30 años está enfocado en seguir dándole alegrías a los hinchas blanquiazules.