¿Álex Valera se perderá el partido entre Universitario vs. Juan Pablo II? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes se juega este domingo un importante partido ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Los cremas irán a por la victoria para seguir alejándose de sus rivales en la lucha por el título del segundo certamen del año, pero una de las figuras del equipo, Álex Valera, es duda para el cotejo. Conoce lo último que se sabe sobre la presencia del goleador del equipo dirigido por Jorge Fosaati.

Los hinchas merengues mostraron su preocupación cuando en redes sociales se mostró un video donde el 'Rifle' recibía masajes por parte del kinesiólogo del club en la pierna izquierda durante el entrenamiento del plantel en Campo Mar. Por ello, el periodista Gustavo Peralta señaló que el atacante seguirá concentrado con la 'U', pero que mañana se lo volverá a evaluar para ver si es titular frente al cuadro 'Papal'.

"Alex Valera está concentrado aunque es muy difícil que juegue ante Juan Pablo II. Mañana se le volverá a evaluar, pero tampoco se le piensa arriesgar", fue lo último que dio a conocer el citado comunicador con respecto al estado de 'Valegol' mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

Recién el domingo se definirá si Álex Valera juega en el Universitario vs. Juan Pablo II. Foto: Archivo GLR

Álex Valera presentó una molestia física ante Alianza Atlético

Uno de los que se refirió sobre el estado del atacante de 29 años fue el DT Jorge Fossati, quien informó que ya arrastraba esta dolencia en la pierna desde el partido ante Alianza Atlético, razón por la cual lo sacó del campo en los últimos minutos. Además, mostró su deseo que llegue en óptimas condiciones para enfrentar a Juan Pablo II.

"Espero que pueda llegar en condiciones esta vez. Es uno de los jugadores que no está totalmente recuperado y no es que lo saqué allá (ante Alianza Atlético) en los últimos minutos porque estaba jugando mal, es porque estaba con alguna molestia. Lo digo para que no empiecen con esas especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores", declaró en entrevista con los medios de comunicación.

Video: América Deportes

¿Quién podría reemplazar a Álex Valera en el Universitario vs. Juan Pablo II?

Si se confirma la ausencia de Álex Valera, esta será la más sensible que tendrá Universitario por ser el futbolista con más goles de la plantilla crema en la presente temporada con 14 tantos solo contando la Liga 1. Sin embargo, el estratega uruguayo tiene elementos que pueden reemplazar a su principal carta en ataque. Las opciones son José Rivera y el argentino Diego Churín.