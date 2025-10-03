¿Nueva lesión? Fossati se pronuncia sobre Alex Valera previo al duelo con Juan Pablo y Chile

El Torneo Clausura 2025 tiene a Universitario como uno de los firmes candidatos para campeonar. De la mano de su entrenador Jorge Fossati la ‘U’ se mantiene como líder en solitario; sin embargo, para la siguiente fecha podría tener una sensible baja, pues Alex Valera no trabajó junto a sus compañeros en el reciente entrenamiento.

Cabe mencionar que el delantero crema figura también en la lista de convocados de la selección peruana de Manuel Barreto para el amistoso ante Chile a disputarse este 10 de octubre. Aunque no hay nada oficial sobre una posible lesión, lo cierto es que el jugador no trotó junto al plantel crema, realizó trabajos regenerativos y recibió masajes especiales, según América Deportes.

Jorge Fossati se pronuncia sobre presente de Alex Valera

“Espero que pueda llegar en condiciones esta vez. Es uno de los jugadores que no está totalmente recuperado y no es que lo saqué allá (en el partido ante Alianza Atlético) en los últimos minutos porque estaba jugando mal, es porque estaba con alguna molestia”, dijo Jorge Fossati a los medios de comunicación.

Asimismo, el estratega uruguayo no dudó en aclarar la situación de Alex Valera sobre su estado físico, pues quiere evitar especulaciones fuera de lugar, sobre todo por su convocatoria a la selección peruana ante Chile donde podría hacer su reaparición.

“Lo digo para que no empiecen con esas especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores”, dijo Jorge Fossati de manera tajante. El entrenador merengue espera contar con él para esta etapa decisiva del campeonato.