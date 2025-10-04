¿Se ve como campeón? Jorge Fossati y su rotunda respuesta por la presión de Universitario: "Potencialmente..."

Universitario de Deportes es el actual líder del Torneo Clausura, pero los 'merengues' buscan ir paso a paso y no apresurarse por celebrar antes de tiempo. El equipo dirigido por Jorge Fossati se enfrentará a Juan Pablo II con el objetivo de mantener la buena racha de victorias y afianzarse en el primer lugar para no acortar distancias con Cusco FC.

Fossati fue determinante al hablar sobre cómo se debe afrontar la situación en la que está Universitario de Deportes y es que todo están a la expectativa que consiga el 'tri'; sin embargo, el DT argentino se toma las cosas con calma y asegura que esto también le transmite a todo su plantel en las victorias y también en las derrotas.

"A mi gusto, muy anticipadamente están dando ya a Universitario como posible campeón del Clausura. Me parece posible y está bien, pero lo demás me parece que es un apresuramiento. Potencialmente, el segundo del Clausura está a dos puntos. Faltan cerca de 20 puntos y hay algunos que ya lo dan por hecho. Lo que nosotros debemos tratar de hacer siempre es mantener un equilibrio emocional, que nos lleve a tener humildad y autocrítica siempre y no considerarnos fenómenos cuando ganamos ni que cuando perdemos somos un desastre", señaló Jorge Fossati.

En la previa de su enfrentamiento contra Juan Pablo II, Fossati fue claro al señalar: "Tratar de llegar a full para enfrentar a un equipo que seguramente va a ser un rival difícil, pero llegando fuerte nosotros tenemos todas las posibilidades de conseguir el triunfo".

Posible ausencia de Álex Valera

Álex Valera viene teniendo una buena racha en la delantera de Universitario de Deportes, pero una dolencia podría dejarlo fuera del próximo partido del club 'merengue'. El DT Jorge Fossati señaló que esperará a que llegue en condiciones. "Es uno de los jugadores que no está totalmente recuperado y no es que lo saqué allá (en el partido ante Alianza Atlético) en los últimos minutos porque estaba jugando mal, es porque estaba con alguna molestia", sostuvo.