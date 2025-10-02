Mr. Peet se pronuncia sin filtro con firme calificativo a Universitario tras victoria: "Son..."

Universitario sigue firme en el objetivo del tricampeonato tras su reciente victoria ante Alianza Atlético. Los cremas lograron imponerse en Trujillo con un marcador de 2-0 y esto generó una reacción inmediata de Mr. Peet, quien no calló en vivo durante su programa para calificar el nivel de los 'merengues'.

Durante su programa "Madrugol", el narrador deportivo indicó que el conjunto crema sacó un resultado valioso sobre el último tercio del compromiso ante el 'Vendaval'. Se viene haciendo característico este tipo de triunfos para los dirigidos por Jorge Fossati, quienes se mantienen en lo más alto de la clasificación.

Del mismo modo, Peter Arévalo indicó que la 'U' tiene ese "perfil de campeón" que lo pone cada vez más cerca del objetivo. Si bien en este cotejo no apareció su goleador Alex Valera, el equipo crema tiene variantes que le permiten conseguir resultados muy favorables en esta recta final del Torneo Clausura.

"Encuentra los goles en el momento preciso. Este Universitario tiene una gran virtud, que pasa generalmente a los equipos que son campeones o que tienen el perfil de campeón. No apareció Valera, pero apareció Pérez Guedes. Entra ya aparece el 'Tunche'. Te habla de la variedad de estos equipos que tienen perfil de campeones", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: Madrugol)

Con esta victoria de Universitario, los cremas se mantienen con una ventaja de cinco puntos sobre su más cercano rival que es Cusco FC. Si bien los 'merengues' tienen un partido de más, aún no podrían ser superados en la fecha que le toque descansar.

Partidos que le restan a Universitario