¿Por qué se jugarán los playoffs de la Liga 1 2025 así Universitario sea campeón nacional?

¡Oficial! Universitario de Deportes es el principal candidato a llevarse el título del Torneo Clausura 2025, y por consecuente ser campeón de la Liga 1. Sin embargo, pese a que la 'U' se haga con el trofeo el campeonato no acabará debido a que la FPF confirmó que de todas formas se jugarán los playoffs y ya existen posibles candidatos e incluso llaves. Te contamos todos los detalles.

Como sabemos, los cremas tienen muchas chances de hacerse con la Primera División de nuestro país y con eso culmina la carrera para definir al monarca del balompié nacional esta temporada. No obstante, el certamen continuará de cierta forma debido a que faltarán definir los cupos de Perú 2, 3 y 4 para la Copa Libertadores 2026, ya que ahora el formato ha cambiado y no clasifican mediante la tabla acumulada.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2026 en Perú?

Según el reglamento, si un mismo club gana tanto el Torneo Apertura como Clausura será el campeón de la Liga 1 y obtendrá el cupo de Perú 1 para la Copa Libertadores de la próxima temporada, es decir que va directo a la Fase de Grupos. En ese sentido, Universitario de Deportes sería el primer representante peruano confirmado en la contienda más importante de toda la Conmebol.

Ahora faltan los demás cupos y para definirlos se jugarán playoffs en los que entra la tabla acumulada. El 3.° y 4.° puesto se enfrentarán en una Fase 1 para ver quién accede a la siguiente instancia, donde espera el 2.° mejor ubicado por detrás de la 'U'. El vencedor avanza y el perdedor queda como Perú 4, es decir que va a la Fase 1 de la competición internacional, tal como lo hizo Alianza Lima esta campaña.

Finalmente, en el partido entre el ganador de la primera llave y el segundo lugar del Acumulado se establecerán los últimos boletos para la Copa Libertadores. El ganador será Perú 2, es decir que va a la Fase de Grupos al igual que Universitario, y el derrotado ocupará la plaza de Perú 3, por lo que jugará la Fase 2 como lo hizo Melgar esta temporada.

¿Quiénes jugarán los playoffs de la Liga 1?

Si la Liga 1 acabara hoy, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarían en unos playoffs y el rival que le espera al vencedor en la segunda etapa sería Cusco FC. Sin embargo, Melgar acecha a los celestes y al mínimo tropiezo podría arrebatarle el cuarto puesto de la tabla acumulada para disputar la llave e ilusionarse con clasificar a la Copa Libertadores.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 29 38 66 2. Cusco FC 29 22 56 3. Alianza Lima 29 17 55 4. Sporting Cristal 29 19 51 5. Melgar 30 13 48 6. Garcilaso 29 11 45 7. Sport Huancayo 31 3 45 8. Alianza Atlético 28 10 44 9. ADT 30 -6 44 10. Cienciano 29 5 38 11. Los Chankas 28 -10 38 12. Atlético Grau 29 0 36 13. Sport Boys 30 -8 32 14. Juan Pablo II 28 -10 30 15. Comerciantes Unidos 29 -17 26 16. Ayacucho 29 -22 25 17. UTC 29 -24 25 18. Alianza Universidad 29 -28 21 19. Binacional - - -

Deportivo Binacional fue desafiliado por la FPF.