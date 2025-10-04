- Hoy:
¿Por qué se jugarán los playoffs de la Liga 1 2025 así Universitario sea campeón nacional?
Pese a que Universitario sea campeón del Torneo Clausura 2025, los playoffs de la Liga 1 se jugarán sí o sí por una contundente razón. ¿Adiós, 'Tri'?
¡Oficial! Universitario de Deportes es el principal candidato a llevarse el título del Torneo Clausura 2025, y por consecuente ser campeón de la Liga 1. Sin embargo, pese a que la 'U' se haga con el trofeo el campeonato no acabará debido a que la FPF confirmó que de todas formas se jugarán los playoffs y ya existen posibles candidatos e incluso llaves. Te contamos todos los detalles.
Como sabemos, los cremas tienen muchas chances de hacerse con la Primera División de nuestro país y con eso culmina la carrera para definir al monarca del balompié nacional esta temporada. No obstante, el certamen continuará de cierta forma debido a que faltarán definir los cupos de Perú 2, 3 y 4 para la Copa Libertadores 2026, ya que ahora el formato ha cambiado y no clasifican mediante la tabla acumulada.
¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2026 en Perú?
Según el reglamento, si un mismo club gana tanto el Torneo Apertura como Clausura será el campeón de la Liga 1 y obtendrá el cupo de Perú 1 para la Copa Libertadores de la próxima temporada, es decir que va directo a la Fase de Grupos. En ese sentido, Universitario de Deportes sería el primer representante peruano confirmado en la contienda más importante de toda la Conmebol.
Ahora faltan los demás cupos y para definirlos se jugarán playoffs en los que entra la tabla acumulada. El 3.° y 4.° puesto se enfrentarán en una Fase 1 para ver quién accede a la siguiente instancia, donde espera el 2.° mejor ubicado por detrás de la 'U'. El vencedor avanza y el perdedor queda como Perú 4, es decir que va a la Fase 1 de la competición internacional, tal como lo hizo Alianza Lima esta campaña.
Finalmente, en el partido entre el ganador de la primera llave y el segundo lugar del Acumulado se establecerán los últimos boletos para la Copa Libertadores. El ganador será Perú 2, es decir que va a la Fase de Grupos al igual que Universitario, y el derrotado ocupará la plaza de Perú 3, por lo que jugará la Fase 2 como lo hizo Melgar esta temporada.
¿Quiénes jugarán los playoffs de la Liga 1?
Si la Liga 1 acabara hoy, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarían en unos playoffs y el rival que le espera al vencedor en la segunda etapa sería Cusco FC. Sin embargo, Melgar acecha a los celestes y al mínimo tropiezo podría arrebatarle el cuarto puesto de la tabla acumulada para disputar la llave e ilusionarse con clasificar a la Copa Libertadores.
Tabla acumulada de la Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|29
|38
|66
|2. Cusco FC
|29
|22
|56
|3. Alianza Lima
|29
|17
|55
|4. Sporting Cristal
|29
|19
|51
|5. Melgar
|30
|13
|48
|6. Garcilaso
|29
|11
|45
|7. Sport Huancayo
|31
|3
|45
|8. Alianza Atlético
|28
|10
|44
|9. ADT
|30
|-6
|44
|10. Cienciano
|29
|5
|38
|11. Los Chankas
|28
|-10
|38
|12. Atlético Grau
|29
|0
|36
|13. Sport Boys
|30
|-8
|32
|14. Juan Pablo II
|28
|-10
|30
|15. Comerciantes Unidos
|29
|-17
|26
|16. Ayacucho
|29
|-22
|25
|17. UTC
|29
|-24
|25
|18. Alianza Universidad
|29
|-28
|21
|19. Binacional
|-
|-
|-
Deportivo Binacional fue desafiliado por la FPF.
