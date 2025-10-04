0
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura

¿Por qué se jugarán los playoffs de la Liga 1 2025 así Universitario sea campeón nacional?

Pese a que Universitario sea campeón del Torneo Clausura 2025, los playoffs de la Liga 1 se jugarán sí o sí por una contundente razón. ¿Adiós, 'Tri'?

Francisco Esteves
Los playoffs de la Liga 1 se jugarán obligatoriamente.
Los playoffs de la Liga 1 se jugarán obligatoriamente. | Foto: Universitario - X.
¡Oficial! Universitario de Deportes es el principal candidato a llevarse el título del Torneo Clausura 2025, y por consecuente ser campeón de la Liga 1. Sin embargo, pese a que la 'U' se haga con el trofeo el campeonato no acabará debido a que la FPF confirmó que de todas formas se jugarán los playoffs y ya existen posibles candidatos e incluso llaves. Te contamos todos los detalles.

Como sabemos, los cremas tienen muchas chances de hacerse con la Primera División de nuestro país y con eso culmina la carrera para definir al monarca del balompié nacional esta temporada. No obstante, el certamen continuará de cierta forma debido a que faltarán definir los cupos de Perú 2, 3 y 4 para la Copa Libertadores 2026, ya que ahora el formato ha cambiado y no clasifican mediante la tabla acumulada.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2026 en Perú?

Según el reglamento, si un mismo club gana tanto el Torneo Apertura como Clausura será el campeón de la Liga 1 y obtendrá el cupo de Perú 1 para la Copa Libertadores de la próxima temporada, es decir que va directo a la Fase de Grupos. En ese sentido, Universitario de Deportes sería el primer representante peruano confirmado en la contienda más importante de toda la Conmebol.

Ahora faltan los demás cupos y para definirlos se jugarán playoffs en los que entra la tabla acumulada. El 3.° y 4.° puesto se enfrentarán en una Fase 1 para ver quién accede a la siguiente instancia, donde espera el 2.° mejor ubicado por detrás de la 'U'. El vencedor avanza y el perdedor queda como Perú 4, es decir que va a la Fase 1 de la competición internacional, tal como lo hizo Alianza Lima esta campaña.

Finalmente, en el partido entre el ganador de la primera llave y el segundo lugar del Acumulado se establecerán los últimos boletos para la Copa Libertadores. El ganador será Perú 2, es decir que va a la Fase de Grupos al igual que Universitario, y el derrotado ocupará la plaza de Perú 3, por lo que jugará la Fase 2 como lo hizo Melgar esta temporada.

¿Quiénes jugarán los playoffs de la Liga 1?

Si la Liga 1 acabara hoy, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarían en unos playoffs y el rival que le espera al vencedor en la segunda etapa sería Cusco FC. Sin embargo, Melgar acecha a los celestes y al mínimo tropiezo podría arrebatarle el cuarto puesto de la tabla acumulada para disputar la llave e ilusionarse con clasificar a la Copa Libertadores.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario293866
2. Cusco FC292256
3. Alianza Lima291755
4. Sporting Cristal291951
5. Melgar301348
6. Garcilaso291145
7. Sport Huancayo31345
8. Alianza Atlético281044
9. ADT30-644
10. Cienciano29538
11. Los Chankas28-1038
12. Atlético Grau29036
13. Sport Boys30-832
14. Juan Pablo II28-1030
15. Comerciantes Unidos29-1726
16. Ayacucho29-2225
17. UTC29-2425
18. Alianza Universidad29-2821
19. Binacional---

Deportivo Binacional fue desafiliado por la FPF.

No olvides revisar tu agenda deportiva

