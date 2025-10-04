Figura extranjera firmó por Alianza Lima y se luce en los entrenamientos con gol - VIDEO

Alianza Lima no baja los brazos en su lucha por ganar el Torneo Clausura 2025, pese a estar en una situación complicada en la tabla de posiciones. En medio de esta situación, los hinchas blanquiazules conocieron una grata noticia que los llena de ilusión para la próxima temporada.

Se trata de la firma de un destacado jugador de talla internacional con mucha proyección en el ataque, quien ha recibido buenos comentarios de los aficionados, por lo que su presencia en los entrenamientos, con miras al próximo año, genera expectativa. A través de un video se reveló cómo se mueve en el campo.

Futbolista extranjero de Alianza Lima se luce en los entrenamientos

Se trata de Eryc Castillo, extremo derecho ecuatoriano que llegó a inicios del 2025 a Alianza Lima, quien estampó su firma en la extensión de su nuevo vínculo contractual con el club blanquiazul, generando la emoción de la hinchada, pues la ‘Culebra’ es considerado como una de las figuras del plantel de Néstor Gorosito.

Tras hacerse pública esta renovación, el mencionado futbolista utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que se luce durante los entrenamientos del equipo. De acuerdo a sus recientes historias, se ve anotando uno de los goles.

De esta manera, Eryc Castillo se convirtió en el primer futbolista del plantel principal al que se le ha renovado con miras a la temporada 2026, donde buscarán seguir haciendo historia a nivel internacional y luchar por el título de la Liga 1.

Eryc Castillo: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Eryc Castillo tiene un valor en el mercado actual de 500 mil €.