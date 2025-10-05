¿Peligra el 'tri'? Universitario tendrá hasta tres sensibles bajas para enfrentar a Juan Pablo II

Universitario de Deportes afina detalles para enfrentar a Juan Pablo II HOY por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Los cremas tienen la obligación de ganar y aprovechar la última derrota de Cusco FC para distanciarse en el liderato. Sin embargo, tendrán que afrontar este encuentro sin tres de sus jugadores más virtuosos.

¿Cuáles son las bajas de Universitario para enfrentar a Juan Pablo II?

Universitario anunció su lista de convocados para este vital encuentro en el Estadio Monumental ante el cuadro chiclayano, donde se destacó tres ausencias en su nómina: Rodrigo Ureña, Paolo Reyna y Horacio Calcaterra.

Cada una de estas ausencias será de gran importancia para la escuadra crema, ya que los jugadores venían mostrando un alto nivel en el torneo local. Rodrigo Ureña aún tiene pendiente dos fechas de sanción tras los incidentes en el clásico, por lo que no podrá ser considerado para este partido.

Por su parte, Reyna y Calcaterra tampoco fueron tomados en cuenta pues vienen asumiendo el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. El primero padece de una rotura en el tabique, lesión que sufrió ante Cusco FC, y aún le quedan varios días para estar al 100 %. En el caso de 'Calca', el volante aún no se encuentra en óptimas condiciones y el comando técnico prefirió no arriesgarlo.

¿Cómo llega Universitario al partido ante Juan Pablo II?

Más allá de las bajas que presentan para este partido, Universitario llega con un gran antecedente frente a Juan Pablo II. La escuadra crema acumula una racha de 18 partidos sin perder en la Liga 1, consolidándose como el único equipo invicto en el Torneo Clausura.

Además, los cremas se muestran fuertes en su fortín de Ate, donde apenas han sufrido una derrota en lo que va de la temporada. Sin embargo, Juan Pablo II también cuenta con un antecedente importante: fue el último equipo que logró vencer a Universitario en el torneo peruano.