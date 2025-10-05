0
Barcelona vs Sevilla por LaLiga
Previa del Alianza Lima vs Alianza UDH

Universitario y la inesperada publicación luego de las derrotas de Cristal y Cusco FC: "Son nuestros..."

Universitario depende de sí mismo para ser campeón del Torneo Clausura y, en consecuencia, ser el gran tricampeón del fútbol peruano para orgullo de sus hinchas.

Diego Medina
Universitario es líder absoluto tras caídas de Sporting Cristal y Cusco FC.
Universitario es líder absoluto tras caídas de Sporting Cristal y Cusco FC. | Foto: X Universitario
Uno de los clubes que tiene el camino libre para consagrarse en la Liga 1 es Universitario de Deportes. El equipo crema viene cumpliendo su tarea en cada una de las jornadas del Torneo Clausura, sumado a los tropiezos que han tenido sus rivales directos como Cusco FC y Sporting Cristal.

En medio de ello, se supo que cusqueños y celestes volvieron a tropezar en el Torneo Clausura ante Los Chankas y ADT, respectivamente. Ante ello, Universitario no se quedó callado en redes sociales y se pronunció con firme mensaje para impacto de los aficionados.

En esta ocasión, Universitario tomó mesura de la situación y anunció su lista oficial de convocados para el duelo en el Estadio Monumental ante Juan Pablo II. Con la imagen de Williams Riveros, el equipo de Fossati pone lo mejor que tiene para conseguir tres puntos claves que valdrán un campeonato.

"Lista oficial. Estos son nuestros convocados para enfrentar a Juan Pablo II por la fecha 13 del Clausura 2025. La garra del único grande", escribió Universitario de Deportes para anunciar la lista de convocados para el choque a disputarse en el Estadio Monumental.

Universitario

Universitario anuncia su lista de convocados para partido ante Juan Pablo II.

Universitario líder del Torneo Clausura

Con las derrotas de Cusco FC y Sporting Cristal, Universitario es líder del Torneo Clausura con 27 unidades y sacó cinco puntos de ventaja sobre sus más cercano perseguidor que es Cusco FC (22 puntos). Si logra superar a Juan Pablo II, la diferencia será de ocho puntos a falta de seis jornada.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

