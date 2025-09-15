Araujo no calló y criticó duramente al arbitraje tras expulsión con Sporting Cristal: "Nunca..."

Sporting Cristal no logró hacer los deberes y terminó sufriendo una dura derrota por 3-2 ante Cusco FC, un resultado que los aleja del liderato del Torneo Clausura 2025. Uno de los instantes más llamativos del partido fue la expulsión de Miguel Araujo en los últimos minutos del segundo tiempo. Tras ello, el defensor no dudó en lanzar una potente crítica contra el árbitro.

El zaguero rimense protagonizó una tensa trifulca a los 83 minutos del segundo tiempo y fue expulsado por el árbitro Julio Quiroz, tras presuntamente haberle propinado un cabezazo a un jugador de Cusco FC. Por ello, en la zona mixta le consultaron por lo sucedido.

Miguel Araujo criticó el arbitraje en el Sporting Cristal vs Cusco FC

Sobre ello, Araujo fue enfático al asegurar que en ningún momento agredió a su contrincante, por lo que todo se debió a una exageración. Asimismo, dejó en claro que el impacto en realidad fue con el pecho y fue en defensa de Fernando Pacheco, por lo que criticó seriamente la interpretación del colegiado.

"Hay que tener interpretación. Nunca bajo la cabeza para agredir al jugador de Cusco. Lo ‘pecho’, así como ellos ‘pecharon’, y no voy a dejar de hacerlo. Pacheco se equivoca al empujarlo, pero ellos también pecharon y nosotros fuimos a defender a nuestro compañero. No vamos a dejar que vengan y nos agarren de tontos. Después está la interpretación del árbitro", señaló.

De igual manera, Miguel Araujo señaló la actuación del árbitro por haber mostrado tarjetas desde los primeros minutos del partido, considerando que los dos volante de marca de Cristal tuvieron que jugar condicionados.

"No me refiero nunca al árbitro, pero no hay que ser tan obvios. A los 10 minutos nos amonestan a los dos volantes centrales”, añadió el defensa de Sporting Cristal.

Así fue la jugada de la expulsión de Miguel Araujo

Próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Sporting Cristal deberá dejar atrás la derrota y concentrarse en su próximo compromiso ante Alianza Atlético de Sullana de este miércoles 17 de septiembre, por la fecha 9 del Torneo Clausura. Los comandados por Paulo Autuori serán locales en el Estadio Alberto Gallardo y buscará la victoria para mantenerse firme en la pelea por el título.