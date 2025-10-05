¡Sorpresa! Ex River Plate confirmó su deseo de fichar por Universitario: "Es mi propósito"

Universitario de Deportes marcha firme y se perfila rumbo al tricampeonato nacional a fin de año. Por su parte, en medio de este memorable momento, un exfutbolista que dejó huella en el cuadro de Ate, reapareció y no dudó en confesar su deseo de querer fichar por los cremas.

Ex River Plate reveló su deseo de fichar por Universitario

Diego Gustavino, exvolante uruguayo, que salió campeón con la 'U' en el 2013 brindó una reciente entrevista con El Comercio, y señaló que una de sus principales intenciones es regresar a la institución merengue como DT formativo, por lo que se viene preparando para ello.

Diego Guastavino reveló su intención de querer llegar a Universitario como DT/Foto: LÍBERO

"Sí, sin dudas me encantaría volver desde el rol de entrenador. Es mi propósito y estoy trabajando para construir la carrera que me permita lograrlo. Conozco lo que significa la 'U' y lo que representa en el continente, y volver para aportar desde afuera de la cancha sería un desafío enorme y motivador", expresó.

A su vez, 'Guasta' fue consultado respecto a un posible 'Tri' del cuadro dirigido por Jorge Fossati a lo que no dudó en responder que la misión de Universitario debe ser luchar por tener mayor protagonismo en torneos internacionales

"En cuanto al tricampeonato, creo que además de ese objetivo inmediato, la U debe apuntar a consolidarse como protagonista internacional. No solo ganar a nivel local, sino competir de igual a igual en torneos continentales", agregó.

¿Qué dijo Diego Guastavino sobre la posible vuelta de Raúl Ruidíaz a Universitario?

De otro lado, también opinó categóricamente con relación a un eventual retorno del delantero de Atlético Grau, Raúl Ruidíaz a tienda merengue. Sobre ello, pidió prudencia y dejó en claro que en un futuro la 'Pulga' tendrá oportunidad de volver a vestirse de crema.

Guastavino se refirió a un posible regreso de Raúl Ruidíaz a la 'U'/Composición: GLR

"Hemos salido campeones, sé lo que representa para el club, y estoy seguro que de parte de él había un deseo por volver al club. No se dio, pero seguramente se dará más adelante. Estoy seguro que volverá a la 'U' y obviamente de mi parte desearle lo mejor", finalizó el exjugador charrúa.

Diego Guastavino: trayectoria profesional