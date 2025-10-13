'Puma' Carranza reveló a qué jugador de la selección peruana le metió dura falta : "Lo..."

En una nueva edición del podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, 'Enfocados', el invitado especial fue José 'Puma' Carranza, quien brindó detalles de su paso futbolístico por Universitario de Deportes, siendo catalogado como ídolo, referente y figura. En medio de este episodio, el exjugador reveló a qué jugador de la selección peruana le hizo una dura falta sin razón alguna.

'Puma' Carranza reveló a qué jugador de la selección peruana le hizo una dura falta y sin sentido: "Lo tiré por allá"

Aguerrido y con muchas faltas dentro de sus estadísticas, José Carranza es conocido por ser el jugador que más entradas ha tenido durante su etapa como futbolista profesional de Universitario de Deportes.

Video: Enfocados

Es por eso que Farfán utilizó su programa para preguntar y revelar a qué jugador salió de frente a hacerle una falta sin sentido en un partido de fútbol.

"A Julinho. Un día lo tiré por allá; pero con pelota. A ese me lo tengo que llevar. Cuando pasa del Defensor Lima a Cristal, nos bailaba, y me lo llevé a mi narizón, ojo siempre con pelota", reveló.

José 'Puma' Carranza reveló que le hizo una dura falta a Julinho sin ninguna razón, simplemente porque era muy bueno y le gustaba llevarse a todos los jugadores, por lo que era imparable.

Por otro lado, también reveló que si se sentía intimidado por otros jugadores, respondiendo que no tenía miedo a nadie, además de confesar que hubo un jugador que botó la pelota fuera del campo cuando él llegaba a defenderlo. Estamos hablando de Waldir Sáenz.

"De verdad, Waldir Sáenz. La otra vez le preguntaron si le tenía miedo a algún jugador y dijo ‘no’. Él ha tenido un mano a mano conmigo, se había llevado a todos (Y botó la pelota)", recordó.