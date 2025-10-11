La selección peruana perdió 2-1 ante Chile en el amistoso internacional de la fecha FIFA. Sin embargo, previo al partido, se difundió información sobre una lesión de Álex Valera que lo dejaría fuera de la convocatoria. A pesar de esto, el delantero logró jugar el encuentro y demostró estar en condiciones.

Álex Valera reveló cómo maneja la polémica de su lesión en la selección peruana

En su llegada a Lima, los periodistas le consultaron sobre ese rumor que daban por hecho su salida de la convocatoria de la selección peruana para enfrentar a Chile. Su respuesta fue directa y tajante.

Video: América Deportes

"Estoy con el grupo, con los compañeros. No me tocó estar por el tema de que no entrené muy bien durante la semana, aunque pude sumar minutos también porque me ayuda a volver a competir al nivel de selección, que es muy diferente", afirmó.

En las primeras palabras, Valera dejó en claro que no sufre una lesión, sino solo una molestia que lo aqueja durante mucho tiempo, pero que lo viene llevando con Universitario de Deportes de manera correcta.

A su vez, se siente alegre de disputar minutos con la selección peruana, pues siente que es importante a nivel internacional y más en un duelo tan importante como el clásico del pacífico.

"No, no fue una lesión. Es una molestia que tengo hace bastantes meses, pero la vengo manejando en mi club. No tengo nada que decir, simplemente estoy haciendo mi trabajo, y mientras los cuerpos técnicos sepan que estoy trabajando de la mejor manera, para mí eso es muy importante", concluyó.

Por otro lado, también manifestó su enojo por toda la polémica que se dio precio al partido con Chile cuando todos daban por hecho su salida repentina por una supuesta lesión.

Manifestó que no tiene palabras para esa información que se expandió en todos los medios, sino que él sabe lo que viene haciendo y que solo le importa lo que su comando técnico le diga al respecto.