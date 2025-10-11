DT de Chile se rindió ante el nivel de 2 jugadores de Perú tras triunfo en Santiago: "Velocidad..."

La selección chilena se llevó en los últimos minutos un triunfo importante en el amistoso internacional por fecha FIFA ante la selección peruana. Pese a haber quedado fuera del Mundial 2026, la 'Roja' viene conformando un nuevo equipo para dar pelea de cara al próximo proceso clasificatorio. A propósito de eso, el entrenador del conjunto sureño resaltó a dos futbolistas de la 'Bicolor' tras ganar por 2-1.

DT de la selección chilena elogió a 2 jugadores de Perú tras triunfo

Durante la conferencia de prensa post partido, Sebastián Miranda habló de los extremos por las bandas de la 'Blanquirroja' a lo que no dudó en destacar sus cualidades en ofensiva. Ante ello, reveló que el elenco mapocho tuvo que aplicar una sólida estrategia para evitar que los atacantes de Perú fueran efectivos.

Maxloren Castro tuvo una chance de gol en el amistoso de Perú ante Chile/Foto: AFP

"Creo que la mayor virtud que tenía el rival, por la características de sus jugadores, era la velocidad por la habilitad que tenían sus extremos (Maxloren Castro y Joao Grimaldo). Entonces, teníamos dos posibilidades de contrarrestar eso, siendo un equipo corto, como tú lo dijiste, y estando más juntos para tratar de quitarle espacio a nuestra espalda o definitivamente correr hacia atrás de ellos con balón dominado", sostuvo.

(Video: La Roja)

Precisamente, Miranda aprovechó para valorar el trabajo en defensa que tuvo la selección chilena, a fin de tratar que el cuadro incaico no pueda convertir más tantos en Santiago.

"Según la manera que nosotros creemos que es mejor y más efectiva, era siendo un equipo corto, teniendo a los centrales muy cerca de ellos para tratar de anticipar o poder cortar la jugada", acotó el estratega de 45 años.

Próximo partido amistoso de Chile:

Tras vencer a Perú, Chile volverá a la acción en un nuevo amistoso internacional por fecha FIFA contra Rusia el próximo sábado 15 de noviembre. El horario está por confirmarse en los próximos días.