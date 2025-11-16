- Hoy:
Marcos López dio rotunda opinión sobre Manuel Barreto previo al amistoso con Chile: "Es un..."
Previo al amistoso ante Chile, el lateral Marcos López sorprendió al brindar una firme opinión sobre el rendimiento de Manuel Barreto al mando de la selección peruana.
La selección peruana se mentaliza en su último amistoso de esta fecha FIFA de noviembre, donde medirá fuerzas con Chile. La 'Bicolor' busca sumar su primera victoria al mando interino del DT Manuel Barreto. Previo al compromiso, Marcos López se refirió al desempeño del estratega y sobre el irregular desempeño que ha mostrado el combinado nacional.
En conversación con el área de prensa de la selección peruana, el lateral de 25 años se pronunció sobre las críticas que ha recibido el equipo nacional por no haber logrado triunfos en sus últimos amistosos. Ante ello, Marcos López no dudó en pedir tranquilidad a los hinchas.
No obstante, también dedicó palabras especiales para Jean Ferrari y Manuel Barreto, quienes encabezan este nuevo proceso de la 'Bicolor'. El exjugador de Sporting Cristal, reveló su admiración por Manuel Barreto a quien no solo catalogó como "un gran entrenador", sino que también resaltó su forma de dirigir a los jóvenes talentos.
"Tengan tranquilidad y paciencia en este nuevo proceso que está queriendo formar desde la cabeza de Jean (Ferrari) con Manuel (Barreto) ahora, que la verdad me parecen grandes personas, a Manuel ya lo tuve antes y creo que es un gran entrenador, sabe lo que hace, lo que trabaja, y cómo lleva a los jóvenes eso también es importante", expresó el lateral peruano.
Marcos López dejó un mensaje para los hinchas de la selección peruana
Por otro lado, Marcos López también envió un firme mensaje a la afición, señalando que, si bien los hinchas siempre son exigentes con los resultados, es importante que confíen en este nuevo proceso. Asimismo, agradeció el apoyo constante que el público ha demostrado, el cual siempre es una motivación para todos los integrantes del equipo.
"El hincha obviamente va a pedir resultados, va a querer siempre ganar los partidos, que nosotros también, como profesionales que defendemos el escudo, queremos ganar siempre. Desde ahí, que confíen, que crean en este nuevo proceso, que va a ser duro porque hay muchos jóvenes. Agradecerles porque siempre están apoyando, siempre son incondicionales, eso nunca se les puede reprochar. Que nos sigan porque este grupo está ilusionado con lograr grandes cosas y este proceso nos ilusiona a nosotros", acotó el futbolista.
Próximo partido de Perú
El próximo partido de la selección peruana será ante Chile por un amistoso internacional que se disputará el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, Rusia. Este compromiso dará inicio al medio día en el horario peruano.
