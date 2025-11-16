Marcos López se sincera sobre la nueva selección de Manuel Barreto: "Hay muchos..."

0
El futbolista Marcos López se ha convertido en uno de los referentes de la nueva era de la selección peruana que está siendo liderada por Manuel Barreto.

Jasmin Huaman
Marcos López se refiere al proceso de Manuel Barreto en la selección peruana.
Marcos López se refiere al proceso de Manuel Barreto en la selección peruana. | Foto: Composición Líbero
En medio de la preparación para el amistoso contra Chile, Marcos López, uno de los jugadores más destacados de la selección peruana, explicó cómo se está viviendo desde adentro el recambio de jugadores con nuevos rostros y la ausencia de otros.

En la nueva etapa de Jean Ferrari como eje principal y con el mando de Manuel Barreto para la dirección del equipo, Marcos López se pronunció para pedir paciencia para el hincha de la Bicolor y es que el proceso, además de largo, será difícil si lo que se busca es llegar en buenas condiciones para luchar por un cupo para el próximo Mundial 2030.

Marcos López habla sobre los cambios dentro de la selección

El lateral no se guardó nada y expresó su pensar para las cámaras de la selección peruana y no dudó en destacar el trabajo que viene realizando Manuel Barreto como DT interino. A pesar de ello, no es ajeno en que esta etapa será difícil para el hincha.

"El hincha obviamente va a pedir resultados, va a querer siempre ganar los partidos, que nosotros también como profesionales que defendemos el escudo queremos ganar siempre, desde ahí que confíen, que crean en este nuevo proceso, que va a ser duro porque hay muchos jóvenes, pero hay que darle con todo, esa es la mentalidad mía y trato de implementar en el grupo", sostuvo.

(Video: Selección Perú)

Como se recuerda, la etapa de Manuel Barreto en la selección peruana se dará solamente hasta que se encuentre a un nuevo técnico que se encargará de llevar a la Blanquirroja a la próxima cita mundialista.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

