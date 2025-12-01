Sporting Cristal oficializó la salida de exfutbolista de Universitario: "Agradecemos"

Sporting Cristal busca comenzar con el pie derecho la temporada 2026 en sus diferentes categorías y divisiones. Es por eso que, desde ya, el elenco rimense anuncia las futbolistas que no seguirán en el club en el fútbol femenino. Estamos hablando de Sabrina Ramírez, exjugadora de Universitario de Deportes y que ahora se despide del Rímac.

Sporting Cristal hizo oficial la salida de exfigura de Universitario de Deportes

Cristal utilizó sus redes sociales para anunciar la salida de Ramírez, quien había llegado a la escuadra celeste en el 2025 como un recambio en su delantera, pero al no quedar entre las finalistas de la Liga Femenina, su despedida fue rápida.

"Agradecemos a Sabrina Ramírez por su profesionalismo con el club durante todo el 2025. Éxitos en lo que venga", se puede leer en X (antes Twitter).

Sabrina Ramírez, exjugadora de Universitario de Deportes, dejará Sporting Cristal.

La jugadora procedente de Iquitos debutó en el fútbol profesional vistiendo los colores de Universitario de Deportes, donde también destacó como una de las goleadoras en 2021.

Sin embargo, durante el 2024 no fue tomado tanto en cuenta por el técnico de turno, por lo que decidió firmar por el clásico rival: Sporting Cristal.

En este club logró anotar goles, pero lamentablemente no ayudaron a que el club celeste se consolide con el título nacional del 2025, por lo que varias futbolistas fueron anunciadas como bajas.

Entre las futbolistas que no seguirán en el proyecto de Cristal para la temporada 2026 también están: Zuly Carlos, Karol Murcia y Danna Lambraño.