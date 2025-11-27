Figura extranjera de Sporting Cristal confirmó su salida del club: "Me despido para siempre"

Sporting Cristal perdió toda posibilidad de salir campeón de la Liga 1 y también de la Liga Femenina. Es por eso que desde ya están armando la plantilla para la próxima temporada. En el caso del equipo femenino, ya se confirmó quiénes continuarán y quiénes no.

Futbolista de Sporting Cristal le dice adiós al club tras 1 temporada

Si bien el club no lo anunció de forma oficial, la jugadora colombiana Karol Murcia utilizó sus redes sociales para despedirse de Sporting Cristal tras una temporada en el equipo.

Karol Murcia anunció su salida de Sporting Cristal tras 1 temporada en el club.

"Hoy me toca escribir unas palabras que salen del fondo del corazón. Hoy me despido de una etapa que marcó mi vida para siempre. Después de un año defendiendo estos colores como delantera de Sporting Cristal, solo puedo decir gracias", afirmó en primera instancia.

"Gracias al club por abrirme las puertas, por confiar en mí y por permitirme cumplir un sueño vistiendo esta camiseta llena de historia. Cada entrenamiento, cada partido, cada sacrificio y cada lucha valieron la pena. Me llevo aprendizajes que no solo formaron a la jugadora, sino también a la persona que soy", agregó.

Por otro lado, no dejó pasar su total agradecimiento a los hinchas de Cristal que nunca dejaron de alentar cuando el club disputaba la Liga Femenina 2025. Además, envió un cordial saludo a los trabajadores celestes que forman parte del equipo de forma interna.

"A la hinchada, gracias infinitas por el aliento incondicional en cada partido, en las victorias y en los momentos difíciles. Su apoyo fue una motivación enorme y nunca lo voy a olvidar. Sigan acompañando a las celestes, ustedes son su mayor impulso", comunicó.

"Gracias a los cocineros, a Fabio, nuestro utilero, al personal de aseo y a todos aquellos que muchas veces no salen en las fotos pero son fundamentales. Su trabajo vale muchísimo", concluyó.

Es importante mencionar que Karol Murcia, delantera colombiana, jugó solo 1 temporada en Sporting Cristal y tras caer 6-0 ante Universitario de Deportes, perdieron toda posibilidad de luchar en el Torneo Clausura de la Liga Femenina.