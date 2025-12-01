Sporting Cristal enfrentará a Alianza con sensibles bajas en busca de clasificar a la Libertadores

A pesar de que la temporada ya terminó y se definió al campeón del presente año, Sporting Cristal y Alianza Lima tienen dos compromisos por afrontar que podrían ilusionarlos con lo que se viene para el 2026. Los 'celestes' estarán recibiendo a los blanquiazules, pero no podrán contar con importantes jugadores para tenerlos en el plantel.

Al igual que Alianza Lima que no podrá contar con destacados jugadores para el próximo partido que se jugará en el Estadio Nacional, por el lado de Sporting Cristal la situación también se repite. A falta de la aprobación oficial por parte del comando técnico, se dio a conocer las posibles bajas del cuadro rimense para los playoffs antes el equipo Íntimo.

Sporting Cristal suma importantes bajas para enfrentar a Alianza

Axel Cabellos, Rafael Lutiger y Alejandro Jesús Posito Olazabal no estarían disponibles para ser parte del planteamiento del DT de Sporting Cristal de cara al partido ante Alianza Lima. Los jugadores sufrieron duras lesiones y no llegarían a tiempo para ponerse bajo el mando de Paulo Autuori.

El partido del martes 2 de diciembre será el primer encuentro de los dos que jugarán contra Alianza Lima y que servirán para definir al equipo que se enfrente ante Cusco FC. El ganador ocupará el puesto de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

Bajas confirmadas de Alianza Lima

Por parte de Alianza Lima, Néstor 'Pipo' Gorosito confirmó la lista de convocados para el partido contra los rimenses y se anunció grandes ausencias, como la de Carlos Zambrano y Piero Cari. A ellos también se suman Josué Estrada, Ricardo Largos, Alessandro Burlamaqui y Matías Succar.