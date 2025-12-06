Reimond Manco dio tajante opinión sobre fichaje de Jairo Vélez a Alianza: "Tampoco es..."

Los fichajes de la Liga 1 empiezan a moverse en el cierre de año y con Alianza Lima disputando los playoffs en busca de obtener el cupo de Perú 2 en la Libertadores. En medio de la competencia, se confirmó que Jairo Vélez, con pasado en Universitario, pasará a ser el nuevo fichaje blanquiazul para la temporada 2026.

PUEDES VER: Ex Alianza Lima arregló con Deportivo Garcilaso para jugar la Liga 1 y Copa Sudamericana

Son varios los jugadores que han tenido la oportunidad de vestir las camisetas de Alianza Lima y Universitario. Ahora, a esta lista se sumará Jairo Vélez, quien tras ser cedido por César Vallejo, se convertirá en el gran refuerzo del equipo Íntimo. Reimond Manco dejó una rotunda opinión sobre su llegada y cómo puede afectarle el haber sido crema en el tricampeonato del equipo de Jorge Fossati.

Reimond Manco dio tajante mensaje sobre la llegada de Jairo Vélez a Alianza

Para Reimond Manco, la influencia que tuvo Jairo Vélez en Universitario de Deportes no fue tanta, por lo que su traspaso al clásico rival no afectaría tanto a los hinchas del equipo 'crema'. El exjugador lo llegó a comparar con el peso que tendría Andy Polo.

"No sé qué tanto sentido de pertenencia haya podido generar Jairo Vélez en la 'U'. Lo aprecian y todo, pero recién tiene un año en Universitario. Tampoco es que sea como si Polo se fuera a Alianza", sostuvo en el programa 'Línea de 5'.

(Video: Denganche)

¿Cuánto cobrará Jairo Vélez en Alianza Lima?

Tras varios rumores, se confirmó que Jairo Vélez será jugador de Alianza Lima y firmará con el club blanquiazul hasta el 2028. A falta de una confirmación oficial, se estima que el jugador proveniente de Universitario estaría cobrando un monto aproximadamente de 95 mil soles mensuales.

¿En qué equipos ha jugado Jairo Vélez?

Hasta la fecha, Jairo Vélez ha pasado por importantes equipos de varias ligas. Entre ellos se destaca su pasado en River de Ecuador, Vélez Sarsfield, Universidad Católica, Universidad San Martín, Atlante, Cafetaleros, Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes.