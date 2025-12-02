Reimond Manco fue bautizado a los 35 años | Foto: X

Reimond Manco fue bautizado a los 35 años y dio mensaje de paz: "Fue un renacer"

Reimond Manco sorprende a sus fanáticos anunciando que se bautizó a los 35 años luego de muchos pasajes de su vida que fueron una subida y bajada. Dentro de su mensaje de paz dijo lo siguiente: "No fue un simple acto, fue un renacer. En el agua dejé miedos, culpas, batallas silenciosas y cicatrices que solo Él conoce", afirmó.