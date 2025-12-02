- Hoy:
Reimond Manco fue bautizado a los 35 años y dio mensaje de paz: "Fue un renacer"
Reimond Manco sorprende a sus fanáticos anunciando que se bautizó a los 35 años luego de muchos pasajes de su vida que fueron una subida y bajada. Dentro de su mensaje de paz dijo lo siguiente: "No fue un simple acto, fue un renacer. En el agua dejé miedos, culpas, batallas silenciosas y cicatrices que solo Él conoce", afirmó.
¡Al suelo! Alejandra Baigorria casi se cae en plena celebración de su boda con Said Palao - VIDEO
Speed llegó al Perú con polémica: se generó altercado entre su seguridad y fanáticos - VIDEO
Farfán y Carrillo cantan 'El cervecero' de Cueva: mira el hilarante momento viral - VIDEO
Magaly Medina ARREMETE contra Christian Cueva tras su debut como cantante: "¿Ningún equipo apostará por él?"
Ritmo, color y sabor: Ana Paula aprende EN VIVO a bailar festejo y SORPRENDE con movimientos
Paco Bazán revela que tiene miedo a perder su castidad de dos años: "Todo tiene un límite"
Hincha peruano alienta a Christian Cueva con curiosa arenga: "¡SALUD!"
Sonne queda MUDO al no saber el tiempo que lleva con su novia, ella tuvo peculiar reacción
