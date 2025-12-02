Reimond Manco fue contundente con fichaje de Universitario para la temporada 2026: "Un jugador..."

En el mundo de Universitario solamente están pensando en lo que será la temporada 2026 donde buscarán la gran hazaña del 'tetra' y escribir un nuevo capítulo para el club. Para ello, es importante saber cuál es el plantel que luchará por este objetivo y tras anunciar las salidas de Diego Churín y Sebastián Britos, también se confirmó el fichaje de jugador que llega proveniente del fútbol argentino.

Universitario de Deportes empieza a moverse en el mercado de fichajes con grandes nombres para armar una plantilla competitiva y afrontar el 2026 de la mejor manera. Tras haberse despedido de piezas importantes que aportar en el tricampeonato, el equipo crema le dará la bienvenida a un destacado jugador.

Reimond Manco dejó contundente mensaje sobre Reimond Manco

La salida de Sebastián Britos dejó sorprendidos a todos y hasta al mismo guardameta, quien señaló haberse enterado el mismo día del anuncio sobre su salida. El arquero uruguayo se va de Universitario con estadísticas bastante positivas y tras haber conquistado el 'tri'. En su lugar, estará llegando Diego Romero, quien no tuvo el protagonismo deseado jugando para Banfield de Argentina.

Con ello, Reimond Manco dejó un tajante mensaje sobre la salida de Britos y cuál sería el objetivo principal con la llegada de Diego Romero. "Si analizas los dos años de Britos en Universitario, el resumen es muy positivo. Pero yo siento que, con Romero, quieren ganar un jugador de la casa y liberar un cupo de extranjero", señaló Manco en el programa 'Juego cruzado'.

(Video: Juego cruzado)

El arquero Diego Romero se estaría sumando a Universitario de Deportes en la pretemporada para empezar sus entrenamientos oficiales con el equipo bajo el mando de Jorge Fossati.

Recordemos que Diego Romero ya sabe lo que es jugar en la 'U' tras haber sido parte de la institución desde el 2020 hasta el 2024. No fue hasta el año 2025 que dio el gran salto a Banfield donde apenas jugó un solo partido.