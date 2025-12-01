Yotún suena para reforzar Universitario y revelan clara postura del jugador: "Intención de..."

Una vez más, Yoshimar Yotún vuelve a sonar para reforzar a Universitario en busca de conseguir el tetracampeonato. Anteriormente, 'Yoshi' también fue vinculado con los 'cremas', pero él siempre ha dejado en claro su postura sobre su fidelidad a Sporting Cristal. Se habla de su posible llegada a la 'U', pero el jugador ya adelantó cuál es su postura en esta situación.

Yoshimar Yotún está enfocado en conseguir el objetivo del final de temporada que es ocupar la plaza de cupo Perú en la Copa Libertadores. Sin embargo, en medio de ello, ha vuelto a surgir la pregunta si será el gran fichaje de Universitario de cara a la temporada 2026.

Yotún tomó su postura frente a rumores de reforzar Universitario

A pesar de siempre haber dejado clara su postura de mantenerse en Sporting Cristal, a Yoshimar Yotún siempre lo han vinculado con Universitario de Deportes.

El periodista Bruno Cabala reveló en el programa 'Doble punta' que al volante celeste le hicieron llegar las posibilidades para vestir los colores de la 'U' para la próxima temporada, pero 'Yoshi' se ha mantenido firme en su idea de quedarse en Sporting Cristal.

"No va a ir a la 'U'. Yo sí te digo que lo descartaría. Sí escuché lo de Ferrari que parecía que era chongo, pero no era chongo. Es broma, pero no es broma. En realidad, lo de Yotún, hipotecar un poco el cariño. Lo que tengo entendido es que sí le han comido un poquito la oreja como se dice para que vaya a la 'U', no digo de gente que tiene que ver con la organización de Universitario, sino de otro lado. Él no tiene la intención de Cristal, hasta ahora, por eso yo lo dudo", dijo el periodista.

(Video: Doble punta)

¿En qué equipos jugó Yoshimar Yotún?

Yoshimar Yotún es uno de los jugadores peruanos más referentes y ha pasado por grandes equipos tras empezar su carrera en José Gálvez. En el extranjero pasó por equipos como el Malmö FF, Orlando City, Vasco da Gama, Cruz Azul y la mayor parte de su carrera fue en Sporting Cristal.