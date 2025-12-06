0
¿Alianza o Cristal? 'Tanke' Arias impacta y confiesa de qué equipo es hincha: "Públicamente..."

El reconocido periodista deportivo se sinceró y decidió revelar detalles inéditos sobre su hinchaje por un grande de la Liga 1. ¿Alianza Lima o Sporting Cristal? Te contamos.

Solange Banchon
Tanke Arias fue directo y reveló de qué club peruano es hincha
Tanke Arias fue directo y reveló de qué club peruano es hincha | Tv Cancheros/Composición: Líbero
Jesús Arias es uno de los periodistas deportivos con mayor experiencia en el fútbol peruano. Bajo ese escenario, el narrador brindó una reciente entrevista en la que fue consultado respecto a su hinchaje por un club grande de la Liga 1. ¿Qué respondió?

'Tanke' Arias confiesa de qué equipo peruano es hincha

En diálogo con el exjugador de Universitario de Deportes, Roberto Martínez, el popular 'Tanke' Arias decidió confesarse y precisar que nunca reveló de manera pública ser hincha de Alianza Lima.

Pese a ello, el famoso comunicador dejó en claro que ha venido desarrollando sus labores con total profesionalismo. A su vez, habló tras ser relacionado al club de La Florida.

"No he dicho públicamente que soy de Alianza Lima. Hay haters, como todos, ahora lo estamos conversando pero la gente está esperando que diga soy de tal o de tal. Yo mi carrera la he hecho sin necesidad de decir de que equipo soy. Durante mucho tiempo hay mucha gente que pensaba que era de Sporting Cristal", sostuvo.

En esa misma línea, el reconocido periodista deportivo brindó detalles respecto a los equipos que son hinchas sus familiares más cercanos, y fue así como manifestó su fanatismo por Alianza Lima desde muy pequeño.

"Mi mamá es hincha de la 'U', mi hermano menor es hincha de la 'U'. Mi hermano menor es hincha de la 'U'. Mi hermano menor va al estadio y se pone camiseta y todo. O sea, mi hermano mayor es hincha de Alianza, y mi papá es hincha de Alianza. A mí me gustaba mucho el equipo de los 'Potrillos' porque fue el equipo con el que fui creciendo", acotó el 'Tanke'.

