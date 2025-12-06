FC Cajamarca da la sorpresa en el mercado y firmará a ex Alianza Lima para la Liga 1 2026

El mercado de pases del fútbol peruano sigue dejando atónitos a los hinchas del balompié nacional, por lo que ahora, FC Cajamarca, club que logró el ascenso a la Liga 1 2026 viene potenciando su plantel para ser protagonista la próxima temporada y apunta al fichaje de un exvolante de Alianza Lima.

Campeón con Alianza Lima será fichaje de FC Cajamarca para la Liga 1 2026

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el cuadro de altura tiene en la mira a Axel Moyano, jugador que fue campeón con Alianza Lima en 2021. En el último año, el mediocentro perteneció a ADT de Tarma donde no fue titular indiscutible pero sí alternó algunos partidos.

"Todo indica que Axel Moyano jugará en FC Cajamarca. El volante peruano jugó en ADT el 2025", indicó el comunicador en su cuenta de 'X', antes Twitter. El 'Caballo Negro' está a la espera de poder definir algunos detalles y así concretar la llegada del pivote de 24 años.

Axel Moyano jugó en Alianza Lima en 2021 y 2024

Los números de Axel Moyano con ADT esta temporada

Moyano viene de cerrar el 2025 vistiendo la camiseta del 'Vendaval Celeste'. Entre el Torneo Apertura y Clausura disputó un total de 20 encuentros, además tuvo participación en 1 compromiso por la Copa Sudamericana frente a Cienciano por la Primera Ronda del torneo Conmebol. Además, brindó una asistencia y sumó un aproximado de 738 minutos.

FC Cajamarca va por su segundo fichaje para el 2026

FC Cajamarca acordó la incorporación del defensa uruguayo Matías Almirón, quien será el primer refuerzo del elenco cajacho para la Liga 1 2026, procedente de Sport Boys. En esa línea, ahora la dirigencia del club va con todo para lograr el fichaje del ex Alianza Lima, con experiencia en el plano local.

¿En qué clubes ha jugado Axel Moyano?