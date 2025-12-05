Alineaciones Alianza Lima vs Sporting Cristal: los imponentes onces de Gorosito y Autuori en Matute

Alianza Lima y Sporting Cristal se verán cara a cara en Matute en busca de la clasificación a la siguiente fase de los Playoffs de la Liga 1 2025. Néstor Gorosito y Paulo Autuori preparan su mejor oncena en busca de la victoria, ya que de persistir el empate todo se definirá en tanda de penales. Conoce las formaciones de ambos elencos.

Alineación de Alianza Lima

Así formará Alianza Lima en busca de la clasificación a la siguiente fase de los Playoffs: Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Marco Huamán, Jesús Castillo, Alan Cantero, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

En la zaga central se aprecia el regreso de Carlos Zambrano tras cumplir su fecha de suspensión. Pese a la gran actuación de Gianfranco Chávez, el 'Pipo' apuesta por la experiencia del 'Káiser' en un choque de alta intensidad. Del mismo modo, se ve la presencia de Marco Huamán en reemplazo de Guillermo Enrique, una sorpresa que puede tener variantes de último momento.

Del mismo modo, se ve la inclusión de Kevin Quevedo desde el arranque del compromiso ante Sporting Cristal. Los blanquiazules sentarán a Pablo Ceppelini y tratarán de tener mayor velocidad con el futbolista nacional de 28 años. Asimismo, el '9' será Paolo Guerrero en busca de reencontrarse con el gol ante los celestes.

Alianza Lima igualó la llave de ida gracias al gol de Hernán Barcos. Foto: Carlos Félix - URPI.

Alineación de Sporting Cristal

Este es el once que alista Sporting Cristal para el choque ante Alianza Lima en Matute: Diego Enríquez, Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

No hay muchas variantes en el cuadro del estratega brasileño, quien tiene como novedad la titularidad de Rafael Lutiger en reemplazo del lesionado Luis Abram. Dado ello, el lateral izquierdo será Nicolás Pasquini, quien suele aportar en ofensiva durante tramos del compromiso.

Se hablaba mucho sobre las dudas que generó Felipe Vizeu tras el gol errado ante Alianza Lima, pero Paulo Autuori confía en su capacidad de reacción para que sea nuevamente titular en Matute. El delantero brasileño quiere cobrarse la revancha y anhela convertir en uno de los partidos más relevantes para los celestes.