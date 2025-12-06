- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Sporting Cristal apunta al fichaje de goleador colombiano para pelear por el título en 2026
¿Batacazo en el mercado? Sporting Cristal tiene interés en un destacado delantero de Deportivo Cali para reforzar el plantel de Paulo Autuori la próxima temporada.
Sporting Cristal quiere volver a ser ese equipo totalmente competitivo en la Liga 1 2026 y luchar por el título nacional. En ese sentido, la directiva ya tiene la mirada puesta en algunos jugadores para sumar al cuadro celeste, por ello, hace poco viene sonando fuerte el nombre de un atacante de Deportivo Cali.
PUEDES VER: ¿Alianza o Cristal? 'Tanke' Arias impacta y confiesa de qué equipo es hincha: "Públicamente..."
Sporting Cristal tiene en órbita a delantero colombiano para el 2026
Según la información que brindó el periodista Carlos Alberto Navarro en el programa de YouTube 'PBO Campeonísimo', el elenco bajopontino tiene interés en el fichaje del goleador Andrey Estupiñán quien vencerá contrato con el 'Verdiblanco' a final de temporada.
Andrey Estupiñán puede fichar por Sporting Cristal el 2026
"Andrey Estupiñán, 31 años, es un extremo o segunda punta, que juega en el Deportivo Cali", señaló el comunicador. Cabe mencionar que, desde Colombia también se viene voceando que el experimentado jugador pueda reforzar al equipo de La Florida y los próximos días serán determinantes para conocer su futuro.
Los números de Andrey Estupiñán con Deportivo Cali esta temporada
En lo que va del 2025, el atacante cafetero registra de manera oficial 11 goles del total de 39 compromisos por la Liga BetPlay y Copa Colombia; que lo convierten en uno de los goleadores. A su vez, en su cuenta personal tiene 1 asistencia y suma en promedio 2,778 minutos con el 'Glorioso'.
Andrey Estupiñán cuenta con la experiencia de haber defendido a importantes conjuntos de su natal país como Boyacá Chico FC, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Junior FC y Deportivo Cali.
De concretarse su posible incorporación al elenco de Paulo Autuori sería un vital aporte en la ofensiva, pues con miras al 2026 los celestes ya cuentan con el brasileño Felipe Vizeu como '9', además de los canteranos, Diego Otoya y Mateo Rodríguez. Por otro lado, está la expectativa de definir si el club le extenderá contrato a Írven Ávila.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90