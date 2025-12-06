Sporting Cristal apunta al fichaje de goleador colombiano para pelear por el título en 2026

Sporting Cristal quiere volver a ser ese equipo totalmente competitivo en la Liga 1 2026 y luchar por el título nacional. En ese sentido, la directiva ya tiene la mirada puesta en algunos jugadores para sumar al cuadro celeste, por ello, hace poco viene sonando fuerte el nombre de un atacante de Deportivo Cali.

Sporting Cristal tiene en órbita a delantero colombiano para el 2026

Según la información que brindó el periodista Carlos Alberto Navarro en el programa de YouTube 'PBO Campeonísimo', el elenco bajopontino tiene interés en el fichaje del goleador Andrey Estupiñán quien vencerá contrato con el 'Verdiblanco' a final de temporada.

Andrey Estupiñán puede fichar por Sporting Cristal el 2026

"Andrey Estupiñán, 31 años, es un extremo o segunda punta, que juega en el Deportivo Cali", señaló el comunicador. Cabe mencionar que, desde Colombia también se viene voceando que el experimentado jugador pueda reforzar al equipo de La Florida y los próximos días serán determinantes para conocer su futuro.

Los números de Andrey Estupiñán con Deportivo Cali esta temporada

En lo que va del 2025, el atacante cafetero registra de manera oficial 11 goles del total de 39 compromisos por la Liga BetPlay y Copa Colombia; que lo convierten en uno de los goleadores. A su vez, en su cuenta personal tiene 1 asistencia y suma en promedio 2,778 minutos con el 'Glorioso'.

Andrey Estupiñán cuenta con la experiencia de haber defendido a importantes conjuntos de su natal país como Boyacá Chico FC, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Junior FC y Deportivo Cali.

De concretarse su posible incorporación al elenco de Paulo Autuori sería un vital aporte en la ofensiva, pues con miras al 2026 los celestes ya cuentan con el brasileño Felipe Vizeu como '9', además de los canteranos, Diego Otoya y Mateo Rodríguez. Por otro lado, está la expectativa de definir si el club le extenderá contrato a Írven Ávila.