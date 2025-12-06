0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

¡Picó la 'Culebra'! Eryc Castillo sorprende y marca su doblete tras error de Cristal

Alianza Lima encontró dos goles sobre Sporting Cristal rápidamente tras una gran aparición de Eryc Castillo y desató la locura en Matute.

Erickson Acuña
Eryc Castillo apareció así en el Alianza Lima vs Sporting Cristal.
Eryc Castillo apareció así en el Alianza Lima vs Sporting Cristal. | L1 MAX | Composición: Líbero
Este sábado, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Eryc Castillo fue el encargado de desatar la algarabía en las tribunas al anotar el gol del empate solo minutos después del primer tanto celeste.

Eryc Castillo anotó el 2-0

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

