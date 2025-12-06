0
Néstor Gorosito no continuará en Alianza Lima

Távara al borde del llanto tras convertirse en héroe de Cristal y mandar a Alianza como Perú 4

Martín Távara no contuvo su emoción y se mostró ante las cámaras muy emocionado por haber logrado clasificar a Sporting Cristal a la siguiente fase de los play-offs de la Liga 1.

Luis Blancas
Martín Távara al borde del llanto tras convertirse en héroe de Sporting Cristal
Martín Távara al borde del llanto tras convertirse en héroe de Sporting Cristal | Foto: X
El volante de Sporting Cristal, Martín Távara, se convirtió en héroe tras anotar el gol agónico ante Alianza Lima desde el tiro libre en los minutos finales del encuentro. Tras esto, fue entrevistado como el mejor jugador del partido, mostrándose muy emocionado ante las cámaras de L1MAX.

Martín Távara anotó el empate de Cristal ante Alianza en Matute

Martín Távara anotó tres goles a Alianza Lima y estuvo al borde del llanto tras declarar

En la conversación con Percy Ramos de L1MAX, Távara fue consultado sobre el partido que ganaron en Matute ante Alianza Lima y dejó en claro que se habló mucho sobre la jerarquía en el Estadio Nacional, dejando en claro que se demostró en este encuentro.

"Es un momento importante para el grupo, se lo merecen los jugadores, el staff y por el esfuerzo que hacen. Es muy lindo terminar así el partido. De repente regalamos el primer tiempo. Se habló mucho de jerarquía en el Nacional y ahora mira", manifestó.

Video: L1MAX

El volante de 26 años dejó en claro que esta victoria es meritoria por todo lo realizado durante la temporada por parte de los futbolistas y también del comando técnico.

Si bien anotó los 3 goles que clasificaron a Cristal y mandaron a Alianza Lima como Perú 4 de la Copa Libertadores, Távara también le dio importancia al lado sentimental y dedicó este triunfo a su enamorada e hija.

"Ella (Daniela) siempre estuvo conmigo. Se lo dedico a mi novia y a mis dos hijas, ellas estuvieron siempre para mí y siento que estoy en un buen momento (lágrimas en los ojos)", detalló.

De esta forma, Martín Távara demostró que está listo para seguir en Cristal y ahora deberá enfocarse en el próximo partido de los play-offs ante Cusco FC para definir si será Perú 2 o 3 en la Copa Libertadores.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

