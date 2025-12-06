0
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

Yotún y su furiosa reacción con Jesús Castillo: Paolo Guerrero tuvo que separarlos

¡Furioso! Yoshimar Yotún tuvo impensada reacción contra Jesús Castillo al finalizar el primer tiempo del Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute.

Erickson Acuña
Yoshimar Yotún sorprendió con furiosa reacción ante Jesús Castillo.
Yoshimar Yotún sorprendió con furiosa reacción ante Jesús Castillo. | L1 MAX | Composición: Líbero
Alianza Lima y Sporting Cristal chocan por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, en un partido con muchas emociones en ambas áreas. Al finalizar el primer tiempo con el triunfo parcial de los blanquiazules, Yoshimar Yotún protagonizó una sorpresiva reacción con Jesús Castillo.

Y es que el referente del cuadro rimense empujó al volante blanquiazul en una confusa escena que fue captada por las cámaras de televisión. De inmediato, algunos jugadores de selección peruana como Carlos Zambrano y Paolo Guerrero no dudaron en detenerlo cuando se iba a encararlo. 

Yoshimar Yotún y su reacción en el Alianza Lima vs Sporting Cristal 

“Yoshimar Yotún está empujando a Jesús Castillo. Lo que pasa es que había una pelea con Felipe Vizeu”, dijo el periodista de L1 MAX que se encontraba a ras de cancha. De acuerdo a las imágenes, el atacante de Sporting Cristal estaba intercambiando algunas palabras con el mediocampista de Alianza Lima, antes de que llegara el popular ‘Yoshi’.

Once oficial de Sporting Cristal

  • Diego Enríquez, Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Once oficial de Alianza Lima

  • Guillermo Viscarra, Miguel Trauco, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Marco Huamán, Jesús Castillo, Alan Cantero, Fernando Gaibor, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

