Se fue sin pena ni gloria de Alianza Lima y ahora firmó por todo 2026 con Los Chankas

El mercado de fichajes de la Liga 1 nos viene dejando movimientos sorpresivos, donde los clubes buscan armarse de la mejor manera para competir al máximo nivel. En ese sentido, un delantero que tuvo un discreto paso por Alianza Lima acaba de dar el golpe tras ser anunciado con Los Chankas.

Jugador que no destacó en Alianza Lima fue anunciado con Los Chankas

Janio Pósito es uno de los delanteros más experimentados y efectivos del fútbol peruano, con pasos por varios clubes importantes de la Liga 1. En la última temporada defendió la camiseta de Sport Huancayo, donde volvió a destacar por su capacidad goleadora.

Sin embargo, recientemente fue anunciado como nuevo refuerzo de Los Chankas para la Liga 1 2026. El conjunto de Andahuaylas apunta a consolidarse en el plano nacional y buscar su tan ansiada clasificación a un torneo internacional, luego de quedarse a un paso este 2025. En ese camino, la llegada de Pósito representa una apuesta por experiencia y gol.

Janio Pósito fue anunciado como nuevo jugador de Los Chankas.

"Un nuevo guerrero chanka ha llegado. Le damos la bienvenida a Janio Pósito, quien viene dispuesto a esforzarse, destacar y entregarlo todo por la Nación Chanka. ¡A darlo todo este 2026!", fue el mensaje con el que el club oficializó su incorporación.

Durante esta temporada, el delantero nacional confirmó que sigue vigente a sus 36 años: logrando jugar 31 partidos, donde anotó 7 goles, reafirmando su conocido olfato goleador.

Janio Pósito y su discreto paso por Alianza Lima

Pósito también sabe lo que significa vestir la camiseta de Alianza Lima, luego de fichar por los blanquiazules en 2018 en una movida que sorprendió a muchos. Aunque tuvo continuidad y disputó 29 partidos, no logró cumplir del todo con las expectativas al convertir solo 9 goles. Además, integró el plantel que cayó por 7-1 ante Sporting Cristal en la final de aquel año.

Tras esa campaña, la dirigencia íntima optó por no mantenerlo en el equipo, por lo que partió rumbo a Melgar para la temporada siguiente, dando por cerrada su etapa como jugador blanquiazul.